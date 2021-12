Stand: 10.12.2021 11:50 Uhr Veganes Weihnachtsessen: Rezepte für Köstliches zum Fest

Wie ersetzt man Eischnee in einer veganen Mousse au Chocolat oder verleiht gebeizter Paprika ein feines Fischaroma? Hanimsah Ates zeigt es. Sie hat 2017 die erste vegane Kochschule in Hannover eröffnet und für die Nordtour ein veganes Weihnachtsmenü in drei Gängen zubereitet - zum Nachkochen zu Hause. Die Zutaten für die drei Gerichte bekommt man in jedem gut sortiertem Supermarkt. Die Rezepte.