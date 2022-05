Lauch: Gesundes und vielseitiges Zwiebelgemüse Stand: 03.05.2022 10:10 Uhr Vom Eintopf bis zum Gratin: Das Zwiebelgemüse, das auch als Porree bekannt ist, lässt sich braten, dünsten oder auch roh genießen. Wie schneidet man Lauch, wie bereitet man ihn zu? Tipps und Rezepte.

Lauch zählt zu den wenigen regionalen Gemüsesorten, die das ganze Jahr über frisch erhältlich sind. Je nach Saison handelt es sich entweder um Sommer-, Herbst- oder Winterlauch. Sommerlauch hat meist einen etwas dünneren und deutlich längeren weißen Schaft sowie eher hellgrüne Blätter. Herbst- oder Winterlauch schmeckt kräftiger, die Blätter sind dunkelgrün, der Schaft ist dicker.

Lauch einkaufen und richtig zubereiten

Beim Kauf sollten die Stangen knackig und frisch aussehen, ohne Risse oder bräunliche Verfärbungen, die Wurzel sollte fest sein. Lösen sich bereits Blätter vom Schaft ab, ist das ein Anzeichen mangelnder Frische. Im Kühlschrank lässt sich Lauch etwa ein bis zwei Wochen lagern, allerdings nimmt der Vitamingehalt dabei ab. Das Gemüse in der Kühlung nicht neben Lebensmittel wie Butter legen, da sich das Zwiebel-Aroma leicht überträgt.

Lauch immer gründlich waschen

Vor der Verarbeitung den Lauch immer gründlich putzen und waschen, da sich zwischen den einzelnen Blätterschichten viel Erde befinden kann. Dazu zunächst die Wurzel und äußere welke Blätter sowie die Blattenden abschneiden. Dann am besten den Stängel längs aufschneiden und die ganze Stange gründlich unter fließendem Wasser abbrausen. Dabei die einzelnen Schichten leicht auffächern, um eventuelle Erdreste herauszuspülen. Anschließend nach Belieben in Ringe oder feinen Streifen schneiden. So vorbereitet, lässt sich Lauch auch gut einfrieren. Dazu nur noch kurz in kochendem Salzwasser blanchieren und anschließend gut abtropfen. Im Gefrierbeutel hält er tiefgekühlt etwa ein Jahr.

Lauch braten, dünsten und schmoren

Die weißen und grünen Bestandteile schmecken unterschiedlich und lassen sich daher auch getrennt verarbeiten. Das kräftige Aroma der dunkelgrünen Blattabschnitte eignet sich hervorragend für Gemüsesuppen. Die weißen, zarteren Teile sind eine feine Beilage. Das Gemüse vor der Weiterverarbeitung kurz dünsten, danach kann man es anbraten oder schmoren.

Als Beilage passt Lauch sehr gut zu Fisch oder auch herzhaften Gerichten mit Fleisch, beispielsweise zu Frikadellen oder Braten. Mit Kartoffeln, Hack und etwas Käse ist schnell ein deftiger Eintopf zubereitet. Lauch lässt sich zudem hervorragend mit Spätzle oder Schupfnudeln und wahlweise weiterem Gemüse als Pfannengericht zubereiten.

Lauch für Auflauf, Quiche, Pizza und Flammkuchen

Lauch ist auch eine leckere Zutat in Aufläufen oder Quiche. Ein Klassiker ist Lauchkuchen: Dazu einen Mürbeteig herstellen und damit eine Springform auslegen. Den geschnittenen Lauch kurz andünsten und darauf geben. Milch, Eier, Sahne und etwas geriebenen Käse verquirlen, würzen und über die Lauchmasse geben, dann alles im Ofen überbacken. Das Gemüse eignet sich auch gut als Belag für Pizza oder Flammkuchen. Ein Vorgaren entfällt, einfach die klein geschnittenen Lauchringe auf den Pizza- oder Flammkuchenboden geben.

Lauch roh zubereiten

Fein geschnittener Sommerlauch eignet wegen seines milden, nur ganz leicht scharfen Geschmacks auch als Rohkost für Salate oder Dips. Lecker ist er beispielsweise kombiniert mit Roter Bete, Äpfeln und Walnüssen. Sehr gut passen auch klein geschnittene Ananas, Mais, Käse und gekochter Schinken.

Lauch ist gesund

Obwohl Lauch zu den Zwiebelgewächsen gehört, verursacht er im Gegensatz zu Zwiebeln kaum Blähungen. Auch Menschen mit empfindlichem Magen bekommt er gut. Zugleich ist er reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Sein hoher Gehalt an Inulin, einem löslichen Ballaststoff, wirkt sich positiv auf die Darmflora aus.

