Wie kommt man gut durch die Wechseljahre? Stellt Eure Fragen! Sendedatum: 17.10.2024 16:00 Uhr Was sind erste Anzeichen für die Wechseljahre? Wie verläuft die Menopause? Wie lassen sich Beschwerden lindern? Expertin Dr. Katrin Schaudig gibt Antworten - am 17. Oktober bei ARD GESUND. Stellt hier eure Fragen!

Die Wechseljahre, also die Zeit vor und nach der letzten Regelblutung, sind keine Krankheit. Sie sind ein ganz normaler Prozess im Leben einer Frau. In der Regel beginnt die Vorphase im Alter von Mitte 40, doch manchmal setzen die Wechseljahre auch früher oder auch später ein. Sie können bis zu 15 Jahre dauern und sind oft mit Beschwerden und Unsicherheiten verbunden. Deswegen wollen wir am 17. Oktober 2024 genau über dieses Thema sprechen - ab 16 Uhr bei ARD GESUND auf Youtube.

Wir haben dazu die Expertin auf dem Gebiet eingeladen. Die Gynäkologin Dr. Katrin Schaudig beantwortet Eure Fragen. Dr. Julia Fischer von ARD GESUND moderiert die Fragerunde. Was wollt ihr Wissen über die Wechseljahre? Welche Probleme habt ihr mit der Regelblutung? Hier könnt ihr alles fragen!

Meine Frage an die Menopause-Expertin Dr. Katrin Schaudig ... betrifft das Thema: Verlauf der Wechseljahre, Symptome/Beschwerden, Beschwerden lindern, Hormontherapie, Ernährung, Weitere Fragen

Dieses Thema im Programm: ARD Gesund | 17.10.2024 | 16:00 Uhr