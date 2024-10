Wechseljahre: Dr. Katrin Schaudig beantwortet Eure Fragen Sendedatum: 17.10.2024 16:00 Uhr

Die Wechseljahre, also die Zeit vor und nach der letzten Regelblutung, sind keine Krankheit. Sie sind ein ganz normaler Prozess im Leben einer Frau. In der Regel beginnt die Vorphase im Alter von Mitte 40, doch manchmal setzen die Wechseljahre auch früher oder auch später ein. Sie können bis zu 15 Jahre dauern und sind oft mit Beschwerden und Unsicherheiten verbunden. Deswegen wollen wir am 17. Oktober 2024 genau über dieses Thema sprechen - ab 16 Uhr bei ARD GESUND auf Youtube.

Wir haben dazu die Expertin auf dem Gebiet eingeladen. Die Gynäkologin Dr. Katrin Schaudig beantwortet Eure Fragen. Dr. Julia Fischer von ARD GESUND moderiert die Fragerunde. Tausend Dank für Eure vielen eingesandten Fragen!

Weitere Informationen Wechseljahre: Symptome, Phasen und Dauer Die Wechseljahre beginnen bei vielen Frauen mit Mitte 40 und bestehen aus verschiedenen Phasen. Was sind die Symptome? mehr Wechseljahre: Ernährung kann Beschwerden lindern Frauen in den Wechseljahren sollten auf eiweißreiche Ernährung achten und Kalorien an der richtigen Stelle sparen. mehr

Dieses Thema im Programm: ARD Gesund | 17.10.2024 | 16:00 Uhr