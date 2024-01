Stand: 30.08.2019 13:25 Uhr Stern-Sumpfgras: Blickfang für Teich-Ufer von Ralf Walter

In vielen Gärten gibt es einen Teich, denn Wasser ist immer ein belebendes Element. Für den Uferbereich eignen sich nur Pflanzen, die ständig feuchten Boden gut vertragen. Eine besonders interessante Pflanze für diesen Bereich ist Stern-Sumpfgras, das auch als Sternentänzer oder Weißes Schnabelried bezeichnet wird. Dieses Gras wird 40 bis 80 Zentimeter hoch und hat oben an den Halmen sternenförmige Blüten in Weiß oder Rosa, die fast über der Pflanze zu schweben scheinen. Wer ganz genau hinsieht, entdeckt, dass das gar nicht die Blüten sind, sondern umgebildete Hochblätter, die Insekten anlocken sollen.

Dauerhaft feuchter Boden

Die eigentliche Blüte befindet sich in der Mitte dieser Hochblätter und ist sehr klein und eher unscheinbar. Stern-Sumpfgras sollte an einer Stelle des Ufers gepflanzt werden, die dauerhaft feucht ist. Aber auch wer keinen Garten mit Teich besitzt, kann sich die Pflanze in den Garten oder auf die Terrasse beziehungsweise den Balkon holen. Einfach den Topf mit der Pflanze schön feucht halten und im Untersetzer immer etwas Wasser stehen lassen.

Spezielle Teichpflanzenerde für Kübelpflanzung

Normale Blumenerde eignet sich für die Kultur im Topf allerdings nicht, weil sich nach einer gewissen Zeit Fäulnis bilden würde. Problemloser ist spezielle Teichpflanzenerde. Winterhart ist Stern-Sumpfgras nicht. Es sollte bei 5 bis 10 Grad in einem hellen Raum überwintern und im nächsten Frühjahr behutsam an die ungefilterte Sonne gewöhnt werden.

