Buchsbaum-Triebsterben: Was hilft gegen die Pilz-Krankheit?

Stand: 15.02.2021 15:34 Uhr

Dunkle Streifen an den Trieben, braune Blätter und am Ende eine kahle Pflanze: Der Pilz Cylindrocladium buxicola befällt Buchsbäume und ist äußerst aggressiv. Was hilft gegen den Befall?