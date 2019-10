Stand: 07.10.2019 15:58 Uhr

Diese Vorteile haben regionale Apfelsorten

Sie heißen Seestermüher Zitronenapfel, Celler Dickstiel, Schmalzprinz oder Altländer Pfannkuchenapfel und sind nur selten in Supermärkten oder auf Wochenmärkten im Angebot: alte Apfelsorten, die aus Norddeutschland stammen. Wer diese Äpfel regelmäßig genießen möchte, kann die Bäume im eigenen Garten pflanzen.

Diese Apfelsorten stammen aus dem Norden















Alte Apfelsorten gut verträglich für Allergiker

Die alten Sorten haben viele Vorteile: Sie sind besonders gut an die Boden- und Witterungsverhältnisse in Norddeutschland angepasst, einige Sorten sind zudem relativ robust und wenig anfällig für gängige Krankheiten. Da es sich bei den alten Sorten fast immer um Hochstämme handelt, die tief wurzeln, kommen sie mit trockenen Sommern besser zurecht als die oft kleinwüchsigen neuen Sorten. Außerdem werden die Bäume deutlich älter, tragen also länger als neue Züchtungen. In den vergangenen Jahren hat sich zudem herausgestellt, dass die alten Sorten für Allergiker meist deutlich besser verträglich sind als die neuen. Der BUND in Lemgo hat eine Liste veröffentlicht, welche Apfelsorten für Allergiker besonders geeignet sind.

Oft zeigt bereits ein kurzer Test, ob ein Apfel gut für Allergiker verträglich ist, erklärt Gärtner Matthias Schuh. Dazu den Apfel aufschneiden und abwarten, ob die Schnittstelle braun wird. Bleibt sie hell, weist das darauf hin, dass der Apfel zu den neuen, weniger verträglichen Sorten zählt. Verfärbt sie sich hingegen braun, weist das auf gute Verträglichkeit hin.

Sortenvielfalt erhalten

Allerdings sind die alten Sorten meist weniger ertragreich - möglicherweise ist das ein Grund, warum etliche alte Apfelsorten über die Jahrzehnte fast in Vergessenheit geraten sind. Einige, darunter auch der Pfannkuchenapfel und der Herbstprinz, stehen bereits auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpflanzen. Wer sie im eigenen Garten pflanzt, tut daher auch etwas für die Sortenvielfalt.

Regionale Apfelsorten - robust und gesund Mein Nachmittag - 08.10.2019 16:20 Uhr Regionale Apfelsorten sind nicht nur gesund und lecker, sondern vor allem sehr robust und auch für den eigenen Garten geeignet. Fernsehgärtner Matthias Schuh stellt einige Sorten vor.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 08.10.2019 | 16:20 Uhr