Ananas-Pflanzen aus einem Strunk auf der Fensterbank züchten Stand: 21.01.2022 14:02 Uhr Aus dem abgeschnittenen Strunk einer Ananas lässt sich in wenigen Schritten eine neue Pflanze züchten. Worauf kommt es bei der Anzucht an und welche Pflege braucht die Ananas?

von Udo Tanske

Was machen Gartenfreunde bei schlechtem Wetter? Sie ziehen aus Ananasresten ihre eigene Ananas-Pflanze. Was sonst im Müll landet, bildet die Grundlage für die Neuzucht. Mit wenigen Handgriffen entsteht so aus einem Strunk eine neue Ananas.

Benötigte Utensilien

frische Ananas

Messer

Holzkohle

Blumenerde

Topf

Ananas vorbereiten und einpflanzen

Als Erstes den Strunk der Ananas lösen: Dafür die Frucht gut festhalten und den oberen Teil mit den Blättern vorsichtig nach links und rechts drehen, bis er sich löst. Alternativ das obere Viertel der Ananas abschneiden und das Fruchtfleisch vorsichtig vom Strunk entfernen. Das Ende des Strunks mit einem sauberen Messer abschneiden und zusätzlich alte Blätter entfernen. Den Strunk mit Holzkohle desinfizieren, damit er in der Erde nicht fault. Bis zum Einpflanzen sollte er am besten zwei bis drei Tage trocknen. Dann kann der Strunk in einen mit Blumenerde gefüllten Topf gepflanzt werden. Als Stütze dienen kleine Holzstäbe.

Die richtige Pflege für die Ananas-Pflanze

Die Ananas-Pflanze benötigt nicht viel Wasser: Sie alle zwei bis drei Wochen zu gießen, ist ausreichend. Am besten ist ein Standort an einem hellen Fenster bei 20 Grad, ohne pralle Sonne. Wer das Klima für die Ananaspflanze zusätzlich verbessern möchte, kann diese in eine durchsichtige Plastiktüte stellen und oben zubinden. Die Tüte sollte immer wieder geöffnet werden, um frische Luft hereinzulassen. Treibt die Pflanze in der Mitte neu aus, kann die Tüte entfernt werden.

Bei der Ananaszucht ist allerdings ein wenig Geduld gefragt: Es kann zwei bis drei Jahre dauern, bis sich eine Knospe bildet. Dann dauert es weitere sechs Monate, bis sich eine reife Ananas bildet. Bis dahin ist die Pflanze einfach "nur" sehr dekorativ.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Gartentipps | 22.01.2022 | 06:40 Uhr