Stand: 07.10.2019 10:19 Uhr Tomaten im Herbst ernten: Darauf kommt es an von Ralf Walter

Knallrote Tomaten, knackig grüne Gurken und aromatische Paprika: In den Gärten wird im Spätsommer ordentlich geerntet. Die Früchte der Arbeit des Gartenjahres füllen kiloweise die Körbe. An den Tomatenpflanzen hängen aber noch viele unreife Früchte und viele Pflanzen entwickeln nach wie vor gelbe Blüten. Diese Blüten sollten unbedingt entfernt werden. Das gilt auch für die späten Blüten bei Gurken, Paprika und Zucchini. Denn im Freiland und selbst im Kleingewächshaus reichen Wärme und Licht im Herbst nicht mehr aus, damit aus den Blüten noch in diesem Jahr Früchte reifen.

Tomaten im Herbst nur wässern und nicht düngen

Wer die Blüten entfernt, hilft damit auch den grünen Früchten. Erst dann kann die Pflanze ihre ganze Kraft und die Nährstoffe in das Ausreifen der Früchte stecken. Reife Früchte abnehmen, die Tomaten nicht mehr düngen, aber selbstverständlich noch regelmäßig wässern. Wenn das Wetter kühler und unbeständiger wird, sollten auch die unreifen Früchte abgenommen werden. An einem dunklen Ort aufbewahrt, reifen sie in einiger Zeit nach, werden rot und liefern wichtige Vitamine auch weit bis in den Herbst hinein.

Weitere Informationen Gemüse für den Winter einlagern Wer eine gute Ernte einfährt, kann unmöglich alles sofort essen. So lässt sich das Gemüse für den Winter einlagern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen | Der schönste Kleingarten des Nordens | 05.10.2019 | 16:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Nutzgarten