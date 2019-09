Stand: 11.09.2019 08:34 Uhr

Grüne Tomaten nachreifen lassen von Ralf Walter

Im Spätsommer und Herbst tragen viele Tomatenpflanzen noch jede Menge grüne Früchte. Sind die Temperaturen niedrig und scheint die Sonne selten, können die Tomaten draußen nicht mehr ausreifen. Zum Wegwerfen sind die grünen Früchte allerdings zu schade. Die unreifen Tomaten sollten deshalb abgepflückt und zum Nachreifen in die Wohnung geholt werden.

Unreife Tomaten bei 18 bis 20 Grad lagern

Die grünen Tomaten ganz einfach in Zeitungspapier einwickeln oder in eine Papiertüte legen. So verpackt kommen die Tomaten in einen möglichst warmen Raum, ideal sind 18 bis 20 Grad. Licht brauchen die Tomaten zum Nachreifen nicht. Nach wenigen Tagen sollten die Tomaten sich rot verfärbt haben. Das Nachreifen kann durch einen dazu gelegten Apfel beschleunigt werden. Der Apfel sondert ein Reifegas aus, das den Vorgang unterstützt.

Im Heizungskeller aufhängen

Wer noch ganz viele grüne Tomaten an seiner Pflanze hat, kann die Tomatenpflanze auch einfach am unteren Ende abschneiden, die Blätter entfernen und verkehrt herum in einem warmen Raum hängen, etwa in einen Heizungskeller. Auch so hat man nach einigen Tagen leckere Tomaten.

Tomaten- und Avocadopflanzen ziehen Nordmagazin - 20.09.2018 19:30 Uhr Lassen sich Tomaten im Ganzen aussäen? Und wie kann man eine Avocado selbst ziehen? Gartenexperte Peter Rasch hat es ausprobiert und gibt hilfreiche Tipps.







4,22 bei 27 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen | Nordmagazin | 20.09.2018 | 19:30 Uhr