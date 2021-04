Touristische Übernachtungen sind in ganz Deutschland verboten. Diese Beschränkung gilt bis mindestens 18. April. Touristen aus anderen Bundesländern dürfen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, auch nicht für einen Tagesausflug. Bund und Länder appellieren weiter dringend an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten.

Gewarnt wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in fast alle EU-Staaten sowie zahlreiche andere europäische und außereuropäische Länder. Sie wurden aufgrund hoher Infektionszahlen von der Bundesregierung als Risikogebiete eingestuft. Die aktuelle Liste veröffentlicht das Robert-Koch-Institut. Einige Regionen in Portugal und Spanien, darunter die Balearen mit der beliebten Ferieninsel Mallorca, gelten seit dem 14. März nicht mehr als Risikogebiete. Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot , sondern ein dringender Appell des Auswärtigen Amtes auf entsprechende Reisen zu verzichten.

Die Bundesregierung unterscheidet drei Kategorien von Risikogebieten : - Risikogebiete mit einem erhöhten Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus. Unter anderem lag dort die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. - Hochinzidenz-Gebiete , in denen das Coronavirus besonders verbreitet ist, zum Beispiel Polen und Zypern. - Virusvarianten-Gebiete , in denen bestimmte Varianten des Coronavirus verbreitet aufgetreten sind, zum Beispiel Tschechien und die Slowakei.

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich unverzüglich in eine zehntägige häusliche Quarantäne begeben. Außerdem muss er auf eigene Kosten frühestens 48 Stunden vor Einreise einen Corona-Test gemacht haben oder ihn spätestens 48 Stunden nach der Einreise nachholen. Ein zweiter, negativer Test frühestens fünf Tage nach der Einreise kann die Quarantäne vorzeitig beenden. Zusätzlich müssen sich Einreisende vor ihrer Ankunft in Deutschland digital anmelden und den Nachweis über die Anmeldung mit sich führen.



Wer sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Hochinzidenz-Gebiet oder einem Virusvarianten-Gebiet aufgehalten hat, muss bereits bei der Einreise einen Nachweis (ärztliches Zeugnis oder Testergebnis) vorlegen, dass er nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Dieser Test darf frühestens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein. Die Quarantäne-Regeln sind dieselben wie bei der Einreise aus einem Risikogebiet. In einzelnen Bundesländern können andere Vorschriften gelten. Ausnahmen gibt zum Beispiel für Grenzpendler.