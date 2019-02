Stand: 01.02.2019 16:57 Uhr

Spieletipp: "Bezzerwizzer"

Mit der ganzen Familie, mit Freunden oder Kindern - Brett- und Kartenspiele machen großen Spaß und sind gerade in der dunklen Jahreszeit ein idealer Zeitvertreib. Die Auswahl ist riesig, jedes Jahr kommen in Deutschland mehrere Hundert neue Spiele auf den Markt. Da fällt die Auswahl manchmal schwer. Wir stellen in einer Serie Spiele-Klassiker und weniger bekannte Spiele vor, die sich lohnen. Teil 2: "Bezzerwizzer".

Wie funktioniert "Bezzerwizzer"?

Vor vielen Jahren war "Trivial Pursuit" das Lieblingsspiel all jener, die glaubten, auf jede noch so schwierige Frage die richtige Antwort zu kennen. Der Nachteil: Während ein übereifriger Mitspieler eine Frage nach der anderen beantwortete, konnte es für die anderen Spieler langweilig werden. Das ist bei "Bezzerwizzer" anders, denn Wissen wird mit Strategie kombiniert und jeder Spieler kann die ganze Zeit mitfiebern. Ziel ist es, auf dem Spielfeld durch Beantwortung von Fragen die erforderlichen Schritte bis ins Ziel vorzuziehen.

Insgesamt bietet das Spiel Fragen aus 20 Wissenskategorien wie Technik, Film, Natur und Musik. Pro Runde zieht jeder Spieler vier Kategorien, zu denen er jeweils eine Frage beantworten muss. Durch Festlegen der Reihenfolge entscheidet er selbst, wie viele Punkte ihm die Beantwortung der Frage einer Kategorie wert ist - von eins bis vier. Zusätzlich gibt es pro Runde und Spieler zwei "Bezzerwizzer"-Steine. Diese können eingesetzt werden, wenn ein anderer Spieler dran ist. Wer meint, er wüsste es besser als der Spieler, der am Zug ist, bekommt so die Chance, die Frage ebenfalls zu beantworten und Extrapunkte einzuheimsen. Mit dem "Swap"-Joker können Spieler eine unliebsame Fragenkategorie tauschen - und zwar bei einem beliebigen Mitspieler, der darauf keinen Einfluss hat.

Warum macht "Bezzerwizzer" so viel Spaß?

Durch das breite Spektrum der Fragen kann jeder Spieler punkten. Der Schwierigkeitsgrad der Fragen variiert rein zufällig je nach Karte - von Basis- bis hin zum Spezialwissen. Durch die Joker ist jeder Spieler aufmerksam dabei und es wird nie langweilig. Eigentlich ist das Spiel für maximal vier Spieler ausgelegt, es ist aber ohne Probleme möglich, im Team zu spielen. Durch den Einsatz der Joker bleibt der Ausgang des Spiels stets ungewiss - jeder kann gewinnen.

"Bezzwerwizzer" auf einen Blick Für wen? 2-4 Spieler ab 16 Jahren Wie lange? etwa 30 bis 60 Minuten Spieltyp Wissen, Strategie Verlag Mattel Games Verfügbarkeit im Handel erhältlich Preis Basisspiel etwa 40 Euro, Fragenerweiterungen und weitere Versionen ab 9,99 Euro

Weitere Spiele "Carcassonne": Legespiel mit Suchtpotenzial Städte aufbauen und Figuren geschickt platzieren. Darum geht es bei "Carcassonne". Der Klassiker wird nie langweilig, weil das Spielfeld jedes Mal neu zusammengesetzt wird. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 28.12.2018 | 13:20 Uhr