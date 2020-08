Sendedatum: 17.08.2020 20:05 Uhr

Markus

Die "Neue Deutsche Welle"“ in den frühen 1980er-Jahren war seine Zeit. Damals war er selbst noch jung und drückte in seinem Hit "Ich will Spaß" das Lebensgefühl einer Generation aus. In seiner neuen Single "Blutjunge Herzen" beobachtet Markus die heutige Jugend.

Markus ist mit dem Titel seit dem 17. August als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

