Stars am Sonntag: Martin Brambach

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 28. April mit Martin Brambach.

Martin Brambach ist der Chef im Dresdner Tatort. Mit seinen beiden Ermittlerinnen liegt er ständig im Clinch. Aktuell spielt er eine Gastrolle in dem ARD-Erfolg "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt". Bei Stars am Sonntag erzählt Martin Brambach über seine Kindheit in Dresden, seinen Halbbruder Jan Josef Liefers und die Dreharbeiten zum Wien-Krimi.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 28.04.2024 | Schauspieler Martin Brambach

05.05.2024 | Sängerin und Komponistin Pe Werner

