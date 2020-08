Sendedatum: 10.08.2020 20:05 Uhr

Julian Reim

Mit 13 Jahren ist er schon früh in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Matthias Reim getreten, stand damals als Gitarrist an seiner Seite auf der Bühne. Mittlerweile ist er fast Mitte zwanzig und arbeitet an seinen eigenen Songs. Nach seiner Debütsingle "Grau" ist er nun mit "Euphorie" dabei.

Julian Reim ist mit dem Titel seit dem 10. August als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

