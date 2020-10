Sendedatum: 05.10.2020 20:05 Uhr Anni Perka

Ein halbes Jahrzehnt ist das frühere Helene-Fischer-Double jetzt unter dem eigenen Namen im Schlagergeschäft. Und dazu auch noch frisch vermählt - kein Wunder, dass die Sängerin vor lauter Freude nur so übersprudelt. Das hört man ihr auch an: "Der schönste Tag" knüpft musikalisch an ihr eigenes Liebesglücksgefühl an.

Anni Perka ist mit dem Titel seit dem 5. Oktober als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

