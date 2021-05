Sendedatum: 24.05.2021 06:00 Uhr Stadt, Land, Fluss: Einmal um die ganze Welt!

Ob New York, Rio,Tokio- oder aber auch Delmenhorst: Mit NDR 1 Niedersachsen reisen Sie am Pfingstmontag musikalisch einmal um die Welt. Wir besuchen mit Ihnen die Metropolen der Welt, fremde und vertraute Länder und historische Sehenswürdigkeiten – mit dem Schiff, per Flieger, dem Auto oder zu Fuß. Unser Motto für Sie: Stadt, Land, Fluss.

Von Paris nach New York: Über hundert musikalische Reiseziele

Mit Harry Belafonte auf Jamaica, "Englishman" Sting in New York, Caterina Valente in Paris, TOTO in Afrika , Hugo Strasser in Brazil, Herbert Grönemeyer in Bochum, den Beach Boys surfin in the USA oder Vico Torriani in der Schweiz. Besuchen Sie mit uns über hundert musikalische Reiseziele – in "Einmal um die ganze Welt".

