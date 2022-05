Prognose SH-Wahl: CDU erreicht über 40 Prozent, SPD auf historischem Tiefstand

Wahl-Prognose: CDU über 40 Prozent, SPD auf historischem Tiefstand Stand: 08.05.2022 18:28 Uhr Schleswig-Holstein hat einen neuen Landtag gewählt. Zurzeit läuft die Auszählung. Klarer Wahlsieger könnte die CDU werden. Darauf lässt die Prognose schließen, die infratest dimap um 18 Uhr veröffentlichte.

Demnach erhalten die Christdemokraten 43 Prozent. Für eine absolute Mehrheit benötigen sie 35 Sitze im Landtag, mit dieser Prognose kämen sie auf 34 Sitze. Die SPD käme auf 15,5 Prozent und erreicht damit einen historischen Tiefstand seit 1947. Die Grünen können der Prognose zufolge 17 Prozent erwarten, die FDP 7 Prozent. Die AfD erhält demnach 4,9 Prozent und muss damit um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Der SSW wäre mit 6 Prozent im neuen Landtag vertreten, obwohl die Partei, die die dänische und friesische Minderheit vertritt, von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen ist.

Im Vergleich zur Landtagswahl 2017 würde die CDU 11 Prozentpunkte zulegen, die SPD verliert laut Prognose 11,8 Prozentpunkte. Die Grünen verbessern sich um 4,1 Prozent, die FDP büßt 4,5 Prozentpunkte ein. Die AfD verschlechtert sich um einen Prozentpunkt, der SSW legt 2,7 Prozentpunkte zu.

Diese Koalitionen wären möglich

Bei den aktuellen Zahlen könnte die CDU gemeinsam mit der FDP eine Mehrheit erlangen - sie kämen auf 39 Sitze und lägen damit 4 Sitze über der nötigen Mehrheit. Für eine Mehrheit aus SPD, Grünen und SSW beispielsweise würde es aktuell nicht reichen.

Die CDU könnte auch mit den Grünen zusammen gehen, dann hätten sie eine noch sattere Mehrheit. Auch eine Koalition mit der SPD wäre möglich, genauso wie ein Bündnis mit dem SSW, der aktuell fünf Sitze im Landtag hätte.

Spitzenkandidaten der großen Parteien geben Stimme ab

Die Wahlberechtigten durften sich für einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis und mit der Zweitstimme für eine der 16 teilnehmenden Parteien entscheiden. Alle Spitzenkandidaten der großen Parteien haben ihre Stimme abgegeben: Günther von der CDU, Losse-Müller von der SPD und Heinold von den Grünen. Die geschätzte Wahlbeteiligung in Wahllokalen in Schleswig-Holstein liegt bei 61 Prozent.

