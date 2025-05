Stand: 14.05.2025 13:11 Uhr Reetdachhaus in Dätgen komplett niedergebrannt

In der Nacht zu Mittwoch ist in Dätgen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Reetdachhaus vollständig niedergebrannt. Gegen 2.40 Uhr bemerkten nach Angaben der Polizei Anwohner Flammen am Gebäude in der Straße Scharfeck und alarmierten die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich eines Anbaus aus und griff schnell auf das Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

