Stand: 14.05.2025 16:18 Uhr Vorerst keine Wehrtechnik an der Hochschule Flensburg

An der HochschuleFlensburg wird es vorerst keine Vertiefungsrichtung "Wehrtechnik" im Maschinenbau geben. Der Konvent des Fachbereichs hat sich am Mittwoch (14.5.) mit großer Mehrheit dagegen entschieden. In einer geheimen Abstimmung am Nachmittag sprachen sich sieben von zehn Konventsmitgliedern dagegen aus, es gab eine Ja-Stimme und zwei Enthaltungen.

Weitere Informationen Flensburg: "Militär-Modul" an Hochschule abgelehnt Der Konvent hat am Mittwoch mit eindeutiger Mehrheit dagegen gestimmt. Bereits vorab hatte sich Widerstand geregt. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg