Stand: 14.05.2025 16:26 Uhr Nach Havarie an Schleuse: Beschädigtes Tor bereit für Reparatur

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben die Reparaturarbeiten an der Nordkammer der Großen Schleuse begonnen. Am Mittwochnachmittag (14.5.) wird dort laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt das Schleusentor ausgebaut. Im Januar war ein Schiff havariert und hatte das Schleusentor so sehr beschädigt, dass es ausgebaut und in einer Werft in Kiel repariert werden muss.

In den vergangenen Tagen wurden zunächst hunderte Tonnen Schlick und Sand aus der Kammer rund um das Tor ausgespült. Auch Ballasttanks, die das Tor in der Regel im Wasser halten, mussten für den Transport entleert werden. Das Tor soll jetzt aus der Verankerung gelöst, in die waagerechte gedreht und in die Werft transportiert werden. Das Drehen übernehmen ein Schlepper und ein Kran. Insgesamt rund zehn Wochen sollen diese und weitere altersbedingte Sanierungsarbeiten an der Nordkammer laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt dauern.

