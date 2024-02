Stand: 09.02.2024 06:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Handball: Flensburger verlieren in Berlin

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt das Spitzenspiel bei den Füchsen Berlin knapp verloren. Endstand: 31:32. Bester Werfer der SG war Emil Jakobsen. Die Flensburger stehen in der Tabelle weiterhin auf Platz 3. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 06:00 Uhr

Sturmflutwarnung für die Ostseeküste

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein. Im Laufe des Tages kann der Wasserstand etwa einen Meter über dem mittleren Wasserstand liegen. Das Umweltministerium in Kiel meint, an der Küste von Schwansen zwischen Schleimünde und Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) könnte es je nach Wellengang gefährlich werden. Dort hatte die vergangene Oktobersturmflut die Regionaldeiche stark beschädigt. Fraglich ist, wie viel Druck die Notdeiche aushalten. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 06:00 Uhr

Spontane Bauern-Proteste in Brunsbüttel

In Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen haben sich heute früh offenbar einige Dutzend Landwirte zum Protest getroffen. Nach Polizeiangaben blockieren Bauern mit ihren Schleppern den Fähranleger Brunsbüttel Süd. Außerdem soll es einige Blockaden rund um das Gewerbegebiet in Brunsbüttel geben. Darüber hinaus sollen Heuballen auf der Fahrbahn liegen. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 06:00 Uhr

Hohe Netzentgelte in SH - Umlage ab 2025

Noch nie haben Stromverbraucher im Bereich der Schleswig-Holstein Netz AG so hohe Netzentgelte bezahlt wie in diesem Jahr. Mit rund 16 Cent pro Kilowattstunde macht der Anteil für den reinen Transport des Stroms mittlerweile fast die Hälfte des gesamten Preises aus. Dadurch liegen die Strompreise für Haushalte deutlich höher als in Süd- und Westdeutschland. 2025 will die Bundesnetzagentur eine Umlage einführen, die die Schieflage ausgleicht. Dadurch würden Haushalte im SH Netz-Gebiet, so eine erste Prognose, jährlich um etwa 200 Euro entlastet. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 06:00 Uhr

Landratswahl in Dithmarschen: Thorben Schütt ist neuer Landrat

Der Kreis Dithmarschen bekommt einen neuen Landrat. Am Donnerstagabend hat sich CDU-Mitglied Thorben Schütt gegen den parteilosen Amtsinhaber Stefan Mohrdieck durchgesetzt. Im zweiten Wahlgang der geheimen Wahl kam Schütt auf 28 Stimmen - Mohrdieck erhielt 23 Stimmen, es gab drei Enthaltungen. Wahlsieger Thorben Schütt hat die Wahl im Anschluss angenommen. Heiß diskutiert wurde vorab über die Rolle der Stimmen der AfD-Fraktion. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Abends im Süden Schneeregen möglich

Heute ist es stark bis dicht bewölkt, zeitweise gibt es Schneeregen oder Schnee - vorübergehend ist auch mit kräftigem Schneefall und entsprechender Glätte zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und 4 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht mäßiger bis frischer Ostwind mit starken, vor allem an der See stürmische Böen - in exponierten Küstenlagen sindSturmböen möglich. Es besteht Sturmflutgefahr an der Ostsee.

