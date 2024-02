Manipulationsvorwürfe gegen Präsidentin der Uni Kiel Stand: 07.02.2024 10:23 Uhr Ein Wissenschaftsblog wirft Simone Fulda, Präsidentin der Universität Kiel, vor, bei früheren Forschungsarbeiten Daten manipuliert zu haben. Die Professorin weist die schweren Vorwürfe zurück.

Der Biologe Leonid Schneider hat der Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität Kiel, Prof. Dr. Simone Fulda, vorgeworfen, zusammen mit anderen Wissenschaftlern Daten bei früheren Forschungsarbeiten manipuliert zu haben. Genauer soll es um grobe Fehler in früheren wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Krebsforschung gehen. Die Vorwürfe wurden von Schneider am 22. Januar 2024 in einem englischsprachigen Beitrag auf dem Wissenschaftsblog forbetterscience (zu deutsch "für bessere Wissenschaft") veröffentlicht. Die Kieler Nachrichten berichteten zuerst darüber.

In mehreren Fällen sollen demnach biomedizinische Abbildungen unterschiedlicher Forschungsreihen nahezu identisch gewesen seien - so der Vorwurf. Das sei eigentlich nicht möglich, so Schneider im Blogbeitrag. DIe Daten dafür müssten manipuliert worden sein. Außerdem seien einige Darstellungen einfach nur gespiegelt worden, heißt es weiter.

Fulda weist Vorwürfe zurück

Nach Veröffentlichung des Beitrags informierte Fulda nach Angaben der Universität die Dekane über die Vorwürfe. NDR Schleswig-Holstein sagte sie, dass sie den Vorwurf der Datenmanipulation mit allem Nachdruck zurückweise. Es gebe dafür keine Tatsachengrundlage, die diesen Vorwurf rechtfertigen würden.

Die Kieler Universität reagierte auf die Vorwürfe und teilte mit, die Hinweise prüfen zu wollen. Erst dann werde man sich weiter dazu äußern.

