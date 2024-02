Bauernproteste: Landwirte lösen Blockaden in Brunsbüttel auf Stand: 09.02.2024 17:34 Uhr Seit 4.15 Uhr hatten Landwirte in Brunsbüttel mit Treckern das Industriegebiet auf der Südseite der Stadt blockiert, genauso wie einen Fähranleger. Die Aktion wurde laut Polizei nach rund zwölf Stunden gegen 16 Uhr beendet.

Die Blockaden in Brunsbüttel lösen sich seit dem Nachmittag langsam auf, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dafür sei kein Polizeieinsatz nötig. Die Beamten rechnen allerdings nun bis zum frühen Abend mit erheblichen Verkehrsbehinderungen, weil mehr als 60 Traktoren und Versorgungsfahrzeuge unterwegs sind.

Laut Polizei hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit Freitagmorgen um 4.15 Uhr in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Büttel (Kreis Steinburg) verschiedene Zufahrten zum Gewerbegebiet blockiert. Der ChemCoast Park ist das größte Industriegebiet in Schleswig-Holstein. Nach Angaben der Beamten wurden die Traktoren an insgesamt vier Stellen platziert. Vereinzelt lagen Strohballen auf den Straßen.

Betroffen war jedoch nicht nur das Industriegebiet, sondern auch die Zufahrt zur Kanalfähre Brunsbüttel. Während der Blockade konnten lediglich Fußgänger und Radfahrer transportiert werden.

Nach Polizeiangaben waren der Westzubringer der Bundesstraße 5, die Kreisstraße 33 und die Bundesstraße 431 blockiert worden. Nicht nur Traktoren, sondern auch Privatfahrzeuge und Strohballen blockierten die Kreuzungen. Dies sorgte vor allem für Staus und Verzögerungen. Im Tagesverlauf gingen laut Polizei mehrere Anzeigen wegen Nötigung ein. Ob der Tatbestand der Nötigung tatsächlich nachgewiesen kann, müsse nun ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin.

Protestaktion nicht angemeldet - aber geduldet

Die Versammlungen waren vorher nicht angemeldet worden. In Abstimmung mit den Versammlungsbehörden der Kreise Dithmarschen und Steinburg hat die Polizei die Proteste allerdings bis 15.30 Uhr geduldet. Danach forderten die Beamten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Abbruch auf, und dem kamen die Landwirte nach.

Den Protestierenden geht es um die Pläne der Bundesregierung, die Subventionen für Agrardiesel zu kürzen, aber auch um die Forderung, die zunehmende Bürokratie abzubauen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Kreis Dithmarschen