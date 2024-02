Verfassungsfeindlich? Ermittlungen gegen Polizeibeamten in SH Stand: 09.02.2024 11:25 Uhr Ein Polizeibeamter aus Mölln soll sich mehrfach ausländerfeindlich geäußert und mit nationalsozialistischem Gedankengut aufgefallen sein. Auch gegen weitere Beamte und Führungskräfte gibt es Vorwürfe.

Die Vorwürfe gegen einen Beamten der Polizeistation Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) wiegen schwer: Ausländerfeindliche Äußerungen über Jahre hinweg, nationalsozialistisches Gedankengut, Zweifel an der Verfassungstreue. Heute äußerten sich der stellvertretende Landespolizeidirektor Hartmut Kunz und der Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg, Bernd Olbrich, zu den Konsequenzen.

Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingestellt

Olbrich sprach von einem komplexen Geschehen. Ins Rollen kam der Fall im Mai 2022. Während einer Streifenfahrt soll der Beamte diskriminierende, herabwürdigende und menschenverachtende Äußerungen von sich gegeben haben. "Das mutmaßlich Gesagte stellt nationalsozialistisches Gedankengut dar", so Olbrich. Der Polizeikollege, der mit dem Beschuldigten im Streifenwagen saß, meldete dies später der Rassismusbeauftragten der Polizei. Daraufhin wurde ein Disziplinarverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet - letzteres wurde laut Olbrich aber eingestellt, weil die Äußerung nicht öffentlich, sondern im Streifenwagen gemacht wurde.

Olbrich: "Erhebliche Zweifel an der Verfassungstreue"

Was der Polizeibeamte konkret gesagt haben soll, gab Olbrich nicht an, sprach aber von "erheblichen Zweifeln an der Verfassungstreue des Beamten". Diese hätten sich nach einer Durchsuchung bei dem betroffenen Beamten noch erhärtet. Dabei wurden laut Olbrich unter anderem Datenträger sichergestellt, nach deren Auswertung sich noch weitere Vorwürfe wegen Betrugs, Indiskretion und Verstößen gegen den Datenschutz ergeben. Hinweise auf Verbindungen zu verfassungsfeindlichen oder rechtsextremen Gruppen gebe es nach aktuellem Stand aber nicht.

In den disziplinarrechtlichen Ermittlungen gegen den Beamten kam dann heraus: Mindestens zwischen 2015 und 2022 soll er sich im Dienst immer wieder rassistisch, herabwürdigend und diskriminierend gegenüber Ausländerinnen und Ausländern geäußert haben. Der Beamte arbeitete den Angaben zufolge aber auch schon vor 2015 in der Dienststelle.

Vorwürfe gegen Vorgesetzte und Kollegen

Drei Führungskräfte der Polizeistation Mölln sollen dieses Verhalten mindestens geduldet, in einem Fall auch mitgemacht oder Zeuginnen und Zeugen beeinflusst haben. Aus Chats mit anderen Beamten der Polizeistation Mölln ergaben sich laut Olbrich zudem Vorwürfe gegen sechs weitere Beamte, die aber weniger schwer wiegen würden. In einem Fall geht es auch um Ausländerfeindlichkeit, in den anderen um Versicherungs- oder Arbeitszeitbetrug.

Der Hauptbeschuldigte übt laut Olbrich und Kunz seinen Dienst nicht mehr aus, es sei davon auszugehen, dass er aus dem Beamtenverhältnis entfernt werde. Aufgrund der im Laufe der internen Ermittlungen aufgetauchten weiteren Vorwürfe laufen auch Strafverfahren. Die drei Vorgesetzten wurden versetzt und nehmen keine Führungsaufgaben mehr war.

Kunz: "Wenn Grenzen überchritten werden, handeln wir"

Sowohl Olbrich als Disziplinarvorgesetzter als auch Kunz als stellvertretender Polizeidirektor machten deutlich, dass es sich um "erhebliches Fehlverhalten" handle und distanzierten sich davon. Die Polizei sei an Recht und Gesetz gebunden. "Wer diese Werte mit Füßen tritt, hat in der Polizei nichts zu suchen", so Kunz. Olbrich appellierte, dass jeder Polizeibeamte, der etwas wahrnimmt oder sich von Vorfällen auf der Dienststelle belastet fühlt, diese unbedingt melden solle.

