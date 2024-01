Stand: 29.01.2024 06:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vorzeitiges Ende des Bahnstreiks

Die Züge der deutschen Bahn im Personenverkehr fahren wieder nach regulärem Fahrplan. Um 2 Uhr heute Morgen hat die Lokführergewerkschaft GDL ihren Streik vorzeitig beendet. Ursprünglich sollte er noch bis heute Abend, 18 Uhr, dauern. Ein Blick auf die App der Bahn verrät: Der Zugverkehr in Schleswig-Holstein fährt zum größten Teil wie geplant. Im Berufsverkehr müssen sich Pendler aber laut Bahn dennoch darauf einstellen, dass einige Züge verspätet sein können. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 06:00 Uhr

Marktbeschicker machen sich Sorgen um Zukunft

Die Händler auf den Wochenmärkten in Schleswig-Holstein schlagen Alarm. 2023 sei ein schwieriges Jahr gewesen, heißt es vom Verband der Schausteller und Marktkaufleute. Kundinnen und Kunden hätten sich wegen der Inflation beim Kauf eher zurückgehalten. Und 2024 könnte jetzt nochmal schwieriger werden. Auch finden viele Standbetreiber zu wenig Personal und keinen Nachfolger. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 06:00 Uhr

Sohn im Schlaf missbraucht? Lübecker Staatsanwalt vor Gericht

Ein ehemaliger Lübecker Staatsanwalt muss sich von heute an in der Hansestadt vor Gericht verantworten. Laut Anklage soll er im März 2019 möglicherweise schlafwandelnd seinen Sohn missbraucht haben. Er muss sich wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verantworten. Der Angeklagte hatte sich demnach 2019 selbst angezeigt. Dabei hatte der Mann angegeben, sich an die Tat nicht erinnern zu können. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 06:00 Uhr

1.500 Trecker in Hamburg angemeldet - Staus erwartet

Wer heute aus Schleswig-Holstein mit dem Auto nach Hamburg will, muss sich auf Staus im Hamburger Stadtgebiet einstellen. Von 7.30 Uhr an werden in der Hansestadt bis zum Nachmittag Bauern mit rund 1.500 Traktoren erwartet. Die Landwirte wollen kurz vor Mittag nach Angaben der Organisatoren mit den Schleppern rund um den Bahnhof Dammtor eine Zwischenkundgebung abhalten. Die Polizei geht davon aus, dass Auto-, Bus- und Lkw-Fahrer mehr Zeit brauchen werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 06:00 Uhr

Weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

In vielen Städten in Schleswig-Holstein sind am Wochenende Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es am Sonntag zum Beispiel in Neumünster, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). In Neumünster versammelten sich nach Schätzungen der Polizei etwa 4.000 Demonstrierende. Jeweils etwa 3.000 Menschen protestierten nach Polizeiangaben in Eckernförde und Schleswig. Bereits am Sonnabend gingen laut Polizei mehr als 35.000 Menschen auf die Straße. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Bis zum Mittag wechseln sich Sonne und ein paar Wolken ab. Zum Nachmittag ist der Himmel meist grau. Die Temperaturen steigen in Kiel und Heide (Kreis Dithmarschen) auf maximal sieben Grad, in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) auf acht Grad. | NDR Schleswig-Holstein 28.01.2024 07:00 Uhr

