Käsekuchen verdrückt: Polizei in Rendsburg sucht Einbrecher Stand: 29.01.2024 11:03 Uhr Die Polizei in Rendsburg sucht nach einem "hungrigen Einbrecher": Der Unbekannte war am Wochenende nachts in die Wohnung eines Mehrfamilienhaus eingestiegen und hat sich dort nach Angaben der Polizei in der Küche bedient.

Es ist kurz nach Mitternacht, als der Mieter einer Wohnung in der Eckernförder Straße in Rendsburg verdächtige Geräusche aus der Küche hört. Er steht auf, schaut nach - und traut seinen Augen nicht: Ein Einbrecher sitzt am Küchentisch und lässt sich den vom Nachmittag übrig gebliebenen Käsekuchen schmecken.

Hungriger Einbrecher flüchtet über's Dach

Laut Polizei spricht der Mieter den Mann an, doch der flüchtet aus einem Fenster im ersten Stock und verschwindet über ein Dach in der Dunkelheit. Der Mieter alarmiert die Polizei und die Beamten suchen die Umgebung nach dem Einbrecher ab - ohne Erfolg.

Wer den etwa 1,80 Meter großen Mann mit Vollbart, grüner Jacke und schwarzer Hose gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. Bis auf den Käsekuchen hat der Einbrecher übrigens nichts gestohlen.

