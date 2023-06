Stand: 19.06.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Suizid in Lübecker JVA

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck wurde ein rumänischer Insasse, der in Untersuchungshaft gekommen war, erhängt in seinem Einzelhaftraum aufgefunden. Wie die JVA mitteilte, wurde der Untersuchungsgefangene am Sonntagvormittag bei der Ausgabe des Mittagsessen in seiner Zelle aufgefunden. Jegliche Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Der Mann war wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes, schweren Raubes und räuberischer Erpressung festgenommen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Grill-Unfall in Bosau: Mann steht in Flammen

Auf dem Campingplatz in Bosau (Kreis Ostholstein) am Großen Plöner See hat es am Sonntag einen schweren Grill-Unfall gegeben. Laut Polizei kam es dort am Nachmittag zu einer Verpuffung, ein Mann stand kurzzeitig in Flammen. Er wurde mit schweren Verbrennungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war offenbar leicht entzündliches Ethanol in den Grill gegossen worden. Da einige Menschen, darunter auch Kinder, den Mann in Flammen gesehen hatten, kümmerten sich später Seelsorger um die Augenzeugen. | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

Partien des DFB-Pokal sind ausgelost

Die Partien für die 1. Runde im DFB-Pokal sind ausgelost. Der Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck trifft auf den Erstligisten TSG Hoffenheim. Die Lübecker sind als Sieger des schleswig-holsteinischen Landespokalfinales für den DFB-Pokal qualifiziert. Die Spiele finden vom 11. bis 14. August statt. Der sportliche Leiter des VfB Sebastian Harms sagte: "Ich denke, jeder, der im letzten Jahr die beiden Pokalspiele auf der Lohmühle miterlebt hat, wird diesem Spiel auch wieder mit Vorfreude entgegenblicken. Ich bin mir sicher, der Pokal hat seine eigenen Gesetzte." | NDR Schleswig-Holstein 19.06.2023 08:30 Uhr

