Bombe in Barmstedt entdeckt: Entschärfung gestartet Stand: 17.05.2024 11:15 Uhr In Barmstedt (Kreis Pinneberg) wird seit dem Vormittag eine Fliegerbombe entschärft. Bis 8 Uhr mussten Anwohner im Sperrgebiet ihre Wohnungen verlassen. Bauarbeiter hatten die Bombe auf einer Baustelle gefunden.

Um kurz nach 10 Uhr hat der Kampfmittelräumdienst nach Angaben unseres Reporters mit der Entschärfung des Blindgängers begonnen. Rund 2.100 Menschen, die in einem Radius von 500 Metern um den Fundort herum leben, mussten laut Verwaltung bis 8 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Mitarbeiter der Stadt hatten Handzettel an die betroffenen Haushalte verteilt. Rund 200 Helfer vom THW, der DLRG und Feuerwehr haben in Zweiertrupps kurz vor Entschärfungsbeginn noch die Wohnviertel kontrolliert. Dabei haben sie einige Anwohner angetroffen und sie gebeten ihre Häuser und Wohnungen zügig zu verlassen. Erst danach konnte der Kampfmittelräumdienst mit der Arbeit beginnen.

Das Problem an der Fliegerbombe ist laut Kampfmittelräumdienst, dass der Zünder hinten beschädigt ist. Die Experten haben aber Spezialgeräte dabei, um aus einem sicheren Abstand den Zünder entfernen zu können.

Unterkunft im Kreisjugendring

Laut Polizei sind nur wenige Menschen zur extra eingerichteten Notunterkunft im Kreisjugendring Pinneberg, in der Düsterlohe 5, gekommen. Unter der Telefonnummer (041 23) 68 13 50 konnten Menschen, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnung brauchten ab Mittwoch, 10 Uhr, anrufen.

Zwei Bauarbeiter hatten die britische Fliegerbombe am Montagnachmittag bei Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet entdeckt.

Diese Straßen sind von der Evakuierung betroffen

Am Friedhof, Hausnummern 2 bis 26

Am Wasserwerk, Hausnummern 1a bis 39

Berliner Straße, Hausnummern 1 bis 8

Breslauer Straße, Hausnummern 1 bis 16

Danziger Straße, Hausnummern 1 bis 20

Eichhörnchenweg, Hausnummern 1 bis 52

Gebrüderstraße, Hausnummern 15 bis 39

Groflendorfer Straße, Hausnummern 43, 47 und 49 bis 72

Hellwieser Chaussee, Hausnummern 1 bis 20

Igelkehre, Hausnummern 1 bis 49

Jittkamp, Hausnummern 1 bis 41

Königsberger Straße, Hausnummern 60 bis 76

Krützkamp, Hausnummern 1 bis 55

Marderstieg, Hausnummern 1 bis 25

Meßhorn, Hausnummern 1 bis 36

Nappenhorn, Hausnummern 1 bis 47

Nappenhorner Koppel, Hausnummer 1 bis 26 b

Sandberg, Hausnummern 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Stettiner Straße, Hausnummern 1 bis 31

Weidkamp, Hausnummern 1 bis 43

