Stand: 17.05.2024 08:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sperrung Rendsburger Kanaltunnel

Heute Abend ab 21 Uhr wird der Rendsburger Kanaltunnel voll gesperrt. Grund sind laut zuständigem Landesbtrieb notwendige Arbeiten an der Technik und den Sensoren des Tunnels. Die Arbeiten sollen Samstagfrüh um 5 Uhr beendet sein. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:00 Uhr

Kiel: Prozessbeginn wegen Totschlags

Vor dem Landgericht in Kiel beginnt am Vormittag ein Prozess wegen Totschlags gegen einen 20-jährigen Mann. Er soll laut Anklage seine Freundin während einer Autofahrt in Kiel mit einem Messer schwer verletzt haben. An einer Kreuzung in der Innenstadt kam es dann zu einem Unfall. Das 17-Jahre alte Opfer starb später im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 07:00 Uhr

Bombenentschärfung in Barmstedt im Kreis Pinneberg

Ab 10 Uhr wollen Experten vom Kampfmittelräumdienst in Barmstedt (Kreis Pinneberg) eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Der rund fünf Zentner schwere Blindgänger war am Montag bei Bauarbeiten in einem Neubaugebiet der Stadt gefunden worden. Laut Polizei mussten die Anwohner 500 Meter um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen bis 8 Uhr verlassen. Betroffen sind mehr als 2.100 Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 06:00 Uhr

Neues Tarifsystem für Öffentlichen Nahverkehr in SH

Die Tarife im Öffentlichen Nahverkehr sollen in Schleswig-Holstein einfacher und übersichtlicher werden. Am Donnerstag haben Vertreter der Kreise, der Städte, des Landes und der Bus- und Bahnunternehmen ihren Plan vorgestellt. Besonders Kundinnen und Kunden, die kein Abo, wie etwa das Deutschlandticket, abgeschlossen haben, sollen davon profitieren, sagte Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU). Ab dem zweiten Halbjahr 2025 soll es nur noch drei Möglichkeiten geben. Einen Lokal-Tarif, beispielsweise ein bestimmtes Stadtgebiet, das Umland als zweiten Tarif und das Gesamtnetz in Schleswig-Holstein und Hamburg als dritte Tarifoption. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 06:00 Uhr

Bahnstrecke Flensburg/ Kiel - Hamburg eingleisig frei

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag ist die Bahnstrecke zwischen Flensburg und Hamburg sowie Kiel und Hamburg wieder eingleisig befahrbar. Es kann laut Bahn weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Am Donnerstag war ein Baum in die Oberleitungen gefallen und führte zur zeitweiligen Vollsperrung der Strecke zwischen Neumünster und Elmshorn. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 06:00 Uhr

THW Kiel verliert zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Donnerstagabend zu Hause sein Nachholspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 26:30 (10:12) verloren. Die Norddeutschen scheiterten immer wieder am überragenden Gäste-Torwart Mikael Appelgren. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig und trocken

Heute ist es meist sehr sonnig. Im Westen und Süden kann es einige Quellwolken geben, aber es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und 26 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). An der Ostsee ist es mit 17 bis 21 Grad etwas kühler. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 07:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.05.2024 | 08:00 Uhr