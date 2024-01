Fans des VfB Lübeck randalieren in Aue - FC Erzgebirge stellt Strafanzeige Stand: 28.01.2024 12:34 Uhr Anhänger des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck haben während der Auswärtspartie des Aufsteigers am Sonnabend beim FC Erzgebirge Aue die Toilettenanlagen und Waschbecken im Stadion zerstört. Der sächsische Club stellte Strafanzeige.

"Wir sind schockiert über so viel blinde Zerstörungswut", erklärte Robert Scholz, Vorstand für Medien und Kommunikation beim FC Erzgebirge, dem Portal "Tag24". Bereits vor dem Anpfiff des Spiels, das die Hausherren mit 2:0 gewannen, hätten VfB-Anhänger in den sanitären Anlagen des Gästeblocks vandaliert. In der Halbzeit sei es dort dann zu weiteren Zerstörungen gekommen.

Erzgebirge Aue stellt Strafanzeige

"Man versucht ein guter Gastgeber zu sein und den Stadionaufenthalt für die Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten und dann finden sich einige Unverbesserliche, die das Ganze trüben", sagte Scholz. Der Club stellte Strafanzeige und hofft, so die Randalierer ausfindig machen und in Regress nehmen zu können. Der VfB äußerte sich bisher noch nicht zu den Vorkommnissen.

