Hammer-Attacke in Glückstadt

In der Nacht zu Freitag ist in Glückstadt (Kreis Steinburg) ein Mann mit einem Hammer verletzt worden. Nach Polizeiangaben griffen drei Personen den Mann gegen 4 Uhr in der Königsstraße in der Nähe des Hafens an. Laut Feuerwehr wurde der Angegriffene durch die Attacke nur leicht verletzt und von einem Notarzt in der Polizeidienststelle behandelt. Danach sei der Mann ins Krankenhaus gefahren worden. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

Landgerichte auf Social-Media-Kanälen

Ab sofort sind alle Landgerichte in Schleswig-Holstein auf den Social-Media-Kanälen Facebook, X und Mastodon vertreten. Das Pilotprojekt fand unter anderem am Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) statt. Mit den Auftritten in den sozialen Medien soll zum einen den Menschen die Arbeit des Gerichts näher gebracht werden. Zum anderen können die Gerichte durch ihre Präsenz gezielt auf Fake-News eingehen, wie Gerichtssprecherin am Landgericht Itzehoe, Frederike Milhoffer, erklärt. Wer keinen Social-Media-Dienst nutzt, kann weiterhin auch auf der Homepage vom Landgericht Itzehoe Gerichtsentscheidungen nachlesen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

Turmkreuz auf Itzehoer Kirche abgerissen

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Donnerstag das große Turmkreuz der St.-Michaelis-Kirche umgeknickt und aus der Halterung gerissen. Als Pastorin Katharina Reinke es bemerkte, sah sie das umgeknickte zwei mal 1,5 Meter große Kreuz auf dem quadratischen Turm liegen: "Es hing dann noch so ein bisschen an der Halterung. Die Feuerwehr hat das komplett getrennt und ein Stück wieder auf den Turm gezogen." Dort sei es mit Seilen gesichert worden. Wahrscheinlich hatte eine starke Windböe das Kreuz in 30 Meter Höhe aus der Verankerung gerissen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

