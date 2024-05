Stand: 17.05.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Selbsthilfe Bauverein Flensburg erwirtschaftet Gewinn von 3,9 Millionen Euro

Der Selbsthilfe Bauverein (SBV) Flensburg zieht eine positive Jahresbilanz. Er erwirtschaftete nach eigenen Aussagen einen Gewinn von 3,9 Millionen Euro. Fast zehn Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr in die Modernisierung von 145 Bestandswohnungen, meist wurde die Energieeffizienz modernisiert. Die Nettokaltmieten würden dank der Förderung durch die Politik trotzdem nur moderat steigen, sagte der SBV-Vorstandsvorsitzender Jürgen Möller: "Wir haben eine Durchschnittsmiete von sechs Euro. Aber wir werden sicherlich auch in den kommenden Jahren höhere Mieten haben müssen, um allen Aufgaben gerecht werden zu müssen." Mit 13.000 Mitgliedern ist der SBV die größte Wohnungsbaugenossenschaft Flensburgs. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

Flensburg feiert Rainbow Days

Als großer Abschluss der Flensburger Rainbow Days startet am Freitagmittag am Südermarkt der Christopher Street Day (CSD) in Flensburg. Unter dem Motto "Vereint in Vielfalt" findet ein Straßenfest mit Infoständen und Bühnenprogramm statt. Ab 16.30 Uhr geht der "Rainbow Walk and Women's March" durch die Innenstadt. Die Abschlussparty steigt ab 22 Uhr im Volksbad. "Es werden auch ganz viele nicht-queere Menschen da sein und ihre Solidarität bekunden", sagte Veranstalter Andreas Witolla. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

BMX-Akkrobatik im Schlachthof

Akkrobatik mit BMX-Rädern, Streetart und jede Menge Bands gibt es am Pfingswochenende am Jugendpark Schlachthof in der Flensburger Neustadt. Beim BMX Contest Butcher Jam zeigen internationale Fahrer ihr Können. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

