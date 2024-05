Stand: 17.05.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Weiter Verspätungen bei der Bahn zwischen Hamburg und Neumünster

Bahnreisende zwischen Hamburg und Neumünster auf den Strecken Hamburg - Flensburg und Hamburg - Kiel müssen weiter mit Verspätungen von bis zu einer Stunde rechnen. Nachdem gestern bei Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Baum auf die Oberleitung gestürzt war, ist dort laut Bahn aktuell nur ein Gleis befahrbar. Bahnpolizei und Feuerwehr mussten am Abend etwa 400 Passagiere aus einem Zug befreien, der auf freier Strecke stehen blieb, nachdem er in den umgestürzten Baum gefahren war. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Die Fahrgäste mussten etwa zwei Stunden in dem Zug warten, bis Techniker den Strom in der Oberleitung abschalten konnten. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

Prozessbeginn wegen Totschlags in Kiel

Am am Landgericht in Kiel hat am Freitag ein Prozess wegen Totschlags gegen einen 20-Jährigen begonnen. Dem Mann wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober auf seine damals 17-jährige Ex-Freundin geschossen und eingestochen zu haben. Beide verunglückten kurz danach mit einem Auto in der Kieler Innenstadt. Die 17-Jährige starb später. Laut Staatsanwaltschaft soll sich der Angeklagte bereits in der Wohnung in Kiel-Gaarden mit der Frau gestritten und mit einer Schreckschusswaffe auf sie geschossen haben. Während der folgenden Autofahrt hat der 20-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf die Frau eingestochen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

THW Kiel verliert zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Donnerstagabend zu Hause sein Nachholspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 26:30 (10:12) verloren. Die Norddeutschen scheiterten immer wieder am überragenden Gäste-Torwart Mikael Appelgren.

Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

