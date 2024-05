Stand: 17.05.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Fliegerbombe in Bramstedt wird entschärft

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll heute in Bramstedt (Kreis Pinneberg) entschärft werden. Zwei Bauarbeiter fanden die Bombe am Montag. Für die Entschärfung mussten bis 8 Uhr mehr als 2.000 Menschen den Sperrbereich verlassen. Polizei und Kampfmittelräumdienst prüfen zur Stunde, ob das gelungen ist. Die eigentliche Entschärfung soll gegen 10 Uhr beginnen und bis zum frühen Nachmittag dauern, so ein Sprecher der Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

Hohe Pollenkonzentration in Südholstein

Durch den sehr kalten Frühling haben Pollen-Allergiker in Südholstein aktuell besonders starke Probleme. Wie Fraziska Beyersdorf vom Polleninformationsdienst am Forschungszentrum Borstel (Kreis Segeberg) erklärt, begannen sich die Blüten wegen der Kälte erst im April zu öffnen. Das führe dazu, dass es eine hohe Pollenkonzentration in der Luft gibt, da sich das Öffnen der Blüten sonst auf einen längeren Zeitraum verteilt. Durch den Wind würden sie zusätzlich wieder hochgewirbelt. Auch Pflanzen, die nicht mehr blühen, hätten noch immer das Potential, Allergien auszulösen. Erst Regen bringt laut Beyersdorf etwas Entspannung für Betroffene. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

Staus zum Pfingstwochenende in Südholstein erwartet

Das lange Pfingstwochenende sorgt auch in Südholstein für volle Straßen. Wie ADAC-Sprecher Rainer Pregla erklärt, ist gerade im Großraum Hamburg mit Staus zu rechnen, da vor und hinter dem Elbtunnel aktuell gebaut wird. "Wir haben aber auch die Strecken Richtung Nordseeküste oder Richtung Ostseeküste, die sehr belastet sind", sagt Pregla. Außerdem sei mit zahlreichen Sponatausflüglern zu rechnen, die sich bei schönem Wetter auf den Weg machen und die Straßen entsprechend belasten würden. Um lange Staus zu vermeiden, rät der ADAC Reisenden übers Wochenende am besten früh morgens oder spät abends zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

