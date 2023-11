Stand: 23.11.2023 07:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Razzia gegen Hamas auch in Schleswig-Holstein

In vier Bundesländern sind Einsatzkräfte heute Morgen gegen Anhänger der Terrororganisation Hamas und des Netzwerks Samidoun vorgegangen. Auch in Schleswig-Holstein wurden Objekte durchsucht. Das Bundesinnenministerium hatte Anfang November ein Betätigungsverbot für die Hamas und ein Vereinsverbot für das internationale Netzwerk Samidoun ausgesprochen. Die aktuellen Durchsuchungen sollen laut Ministerium dazu dienen, die Verbote durchzusetzen und Informationen über die Strukturen dieser Gruppierungen zu liefern. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:00 Uhr

Kaikante im Flensburger Hafen abgesackt

In Flensburg ist die Hafenkante an der Schiffbrücke weiträumig abgesperrt. Ein Teil der Kaikante brach auf einer Länge von rund 100 Metern ab und sackte stellenweise einen halben Meter ab. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ist das möglicherweise eine Folge der schweren Sturmflut von vor fünf Wochen. Laut Polizei wurden in der Nacht bis zu 15 Autos, die auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt waren, vorsorglich weggebracht. Wenn es hell wird, wollen die Behörden das genaue Ausmaß des Schadens prüfen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 07:00 Uhr

Handelsverband Nord: Black Friday schwächt Einzelhandel

Schnäppchenjägerinnen und Schnäppchenjäger freuen sich auf satte Rabatte am Black Friday. Der Handelsverband Nord stellt aber klar, dass der Aktionstag den Einzelhandel schwächt. Denn deutlich vor und nach dem Black Friday morgen greifen Kunden bei Angeboten kaum zu. Und das ergebe unterm Strich ein Minus in der Kasse der Händlerinnen und Händler. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 06:30 Uhr

Landtag will Notlage feststellen

Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts soll der Landtag heute die Notlage für dieses und auch für das kommende Jahr feststellen. CDU und Grüne haben entsprechende Anträge vorbereitet. Der Bund der Steuerzahler lehnt die Pläne der Regierungsfraktionen ganz entschieden ab. Bei der heutigen Abstimmung über die Koalitionsanträge zeichnet sich eine breite Mehrheit ab. Auch die Oppositionsfraktionen SPD und SSW wollen den Anträgen zustimmen, mit denen die Notlage für 2023 und 2024 erklärt wird. Zuvor geht es im Landtag um den geplanten Wiederaufbaufonds zur Flutkatastrophe. Mit den Mitteln daraus soll der Wiederaufbau der kommunalen und touristischen Infrastruktur sowie des Küstenschutzes finanziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 06:00 Uhr

Attacke aus Landtagsabgeordneten: Frau wird in Klinik eingewiesen

Nach einer Attacke auf den Dienstwagen des Landtagsabgeordneten Lukas Kilian (CDU) vor dem Landeshaus in Kiel ermittelt die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Frau gestern mit einem Hammer auf den Wagen eingeschlagen haben, in dem der CDU-Generalsekretär saß. Ihm ist nichts passiert, die 42-Jährige wurde in eine Klinik eingewiesen. Das Motiv ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 06:00 Uhr

Handball: Remis im Spiel THW Kiel gegen Aalborg Handbold

Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League am Mittwoch gegen Aalborg Handbold nur ein Unentschieden (27:27) erzielt und damit die Revanche für das Heimdebakel vor einer Woche verpasst. Zwischenzeitlich lagen die "Zebras" mit sechs Toren vorne, gaben die Führung aber aus der Hand. Dennoch hat der THW die Chance auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale gewahrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit leichtem Regen

Am Donnerstagmorgen ist es in Schleswig-Holstein stark bewölkt, gebietsweise gibt es leichten Regen und Sprühregen. Im Laufe des Vormittags wird es trockener und in Richtung Nordsee kommen vorübergehende Auflockerungen dazu. Ab den Mittagsstunden kann es im Süden zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwölf Grad. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 06:00 Uhr

