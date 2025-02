Stand: 24.02.2025 09:31 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Wahlkreis Kiel: Amtsberg wieder im Bundestag

Luise Amtsberg (Bündnis 90/Die Grünen) hat im Wahlkreis Kiel das Direktmandat gewonnen. Sie holte 26 Prozent der Erststimmen und sitzt damit erneut im Bundestag. Die 40-jährige möchte dabei Themen aus der Landeshauptstadt einbringen. Sie spricht unter anderem von den Themen Bauen und Wohnen, soziale Gerechtigkeit, aber auch Klimaschutz und Meeresschutz. Im Wahlkreis Kiel hat die Partei bei den Zweitstimmen 22,9 Prozent erreicht und damit doppelt so viele wie bundesweit. Die CDU folgt in Kiel mit 19,7 Prozent, die SPD mit 19,3 Prozent. Die Linke kommt auf 13,7 Prozent und die AfD auf 10,8 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 08:30 Uhr

CDU-Kandidatin Carstensen erstmals im Bundestag

Im Wahlkreis Plön-Neumünster hat CDU-Politikerin Sandra Carstensen das Direktmandat gewonnen. Sie setzte sich deutlich gegen den bisherigen Bundestagsabgeordneten Kristian Klinck (SPD) durch. Carstensen kam auf 32,7 Prozent der Erststimmen. Sie zeigte sich zufrieden und merkte an, dass die CDU so viele Stimme habe, wie die amtierenden Regierungsparteien zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 08:30 Uhr

Bollmann von der AfD erneut im Bundestag

Gereon Bollmann (AfD) hat es erneut in den Bundestag geschafft. Möglich macht das Platz 2 auf der Landesliste der AfD. Seine Partei holte in Schleswig-Holstein 16,3 Prozent der Zweitstimmen. Er sprach am Sonntagabend in Neumünster nach den ersten Hochrechnungen von einem Tag der Freude für die Partei. Der Politiker trat als Direktkandidat im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde an, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 07:30 Uhr

Wadephul gewinnt Direktmandat

Der Verteidigungspolitiker und Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul (CDU) hat das Direktmandat im Kreis Rendsburg-Eckernförde gewonnen. Er kam auf 32,8 Prozent der Erststimmen. Wadephul wurde vor der Wahl als möglicher neuer Verteidigungsminister gehandelt. Dazu wollte er sich bisher noch nicht konkret äußern. Mit Blick auf eine Koalition mit der SPD sagte Wadephul am Sonntagabend, dass an solchen Personalfragen keine Koalition scheitere. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 08:30 Uhr

Mazzi (Linke) will sich für Stadtteile wie Mettenhof einsetzen

Nach der Wahl-Überraschung der Linken zieht auch die Kielerin Tamara Mazzi in den Bundestag ein. Sie stand auf Platz 2 der Landesliste der Partei. Vor drei Monaten war ein Mandat noch unwahrscheinlich, so die 33-jährige. Jetzt freut sich die Lehrerin aus dem Stadtteil Mettenhof umso mehr auf Berlin. "Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es Stadtteilen wie Kiel-Mettenhof besser geht.", erklärt Mazzi. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 09:30 Uhr

Nach Wahlniederlage der FDP: Kubicki zieht sich aus Politik zurück

Nach der Wahlniederlage der FDP hat Wolfgang Kubicki seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Das teilte der in Stande (Rendsburg-Eckernförde) wohnende Politiker am Sonntagabend. Da er nächste Woche 73 Jahre alt werde, übersteige das seine Kräfte und sein Wollen, so Kubicki. Er war seit 2017 im Bundestag vertreten. Davor war er 25 Jahre lang Teil des Landtags in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr