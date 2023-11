Alte Munition im Meer: Wie gefährlich ist die Sprengung? Stand: 22.11.2023 08:50 Uhr Es sind buchstäblich Zeitbomben: Tausende Sprengkörper korrodieren am Grund der Ostsee vor sich hin. Vor einer möglichen Räumung der Munition gibt es viele Fragen. Forscher suchen Antworten.

von Jörn Zahlmann

Die Forscher des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung aus Kiel sind an diesem milden Herbsttag unterwegs mit dem Forschungskutter "Littoriana". Ihr Ziel ist das Sperrgebiet bei Schönhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Sie wollen herausfinden, was bei einer Sprengung unter Wasser passiert - sowohl physikalisch als auch chemisch. "Es gibt zwei Umweltgründe, warum diese Unterwasser-Sprengungen nicht gut sind", sagt Aaron Beck vom Geomar. "Das Hauptproblem ist die Druckwelle, die die Kommunikationsorgane zum Beispiel von Schweinswalen zerstören kann. Und das zweite Problem ist, dass giftige Chemikalien freigesetzt werden."

TNT im Wasser und in Tieren

Rund 300.000 Tonnen konventionelle Kampfmittel liegen auf dem Boden vor der deutschen Ostseeküste, schätzen Experten. Der größte Teil befindet sich in sogenannten Versenkungsgebieten. Im und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Deutsche Wehrmacht und die Alliierten dort nämlich massenhaft Munition verklappt: Seeminen, tonnenschwere Bomben, Torpedos und etliches mehr. Wie viele Kampfmittel wo genau liegen, erforschen Wissenschaftler gerade unter anderem in der Lübecker Bucht.

Langfristig könnte der Sprengstoff die Ostsee vergiften, befürchten die Forscher. Teile der Waffen sind bereits so stark verrottet, dass der enthaltene Sprengstoff im Wasser gelöst wird. Die Forscher konnten erhöhte Konzentrationen von Trinitrotoluol (TNT) und weiteren giftigen Abbauprodukten wie Hexogen (auch RDX genannt) in Wasserproben, Fischen und Miesmuscheln nachweisen. Bei Fischen im Versenkungsgebiet Kolberger Heide in der Kieler Förde nördlich von Heidkate (Kreis Plön) haben Toxikologen der Christian-Albrechts-Universität (CAU) aus Kiel bereits eine Häufung von Lebertumoren registriert. Wenn solche Munitionsreste nicht sicher transportiert werden können, müssten sie vor Ort gesprengt werden. Welche Auswirkungen das auf die Ostsee hätte, ist bislang kaum bekannt.

Forschung und Bundeswehr kooperieren

Weiteren Sprengstoff kann die Ostsee wohl kaum gebrauchen. Trotzdem soll es heute knallen. Die Forscher um Aaron Beck nutzen eine Spreng-Serie der Bundeswehr für ihre Arbeit. Die Marine untersucht neben Umweltaspekten auch die Wirksamkeit ihrer Waffen. Sie haben gleich mehrere Sprengungen geplant, immer mit unterschiedlichen Mengen TNT. Die größte Sprengladung enthält knapp 112 Kilogramm TNT. Solche Untersuchungen gibt es nach Bundeswehr-Angaben seit vielen Jahrzehnten im Sperrgebiet Schönhagen.

Die Folgen von Schall und Chemie

Aaron Beck erhofft sich von den Explosionen Antworten auf bisher unbeantwortete chemische Fragen. "Bisher gibt es sehr wenige wissenschaftliche Daten darüber, was passiert, wenn TNT unter Wasser explodiert. Deshalb wollen wir Wasserproben entnehmen, um zu sehen, welche chemischen Stoffe austreten."

Zum Team auf dem Forschungsschiffes "Littoriana" gehört auch Meeresgeophysiker Jens Karstens. Ein Kran hat seine eigens entwickelten Ozeanboden-Seismometer vor dem Ablegen noch aufs Schiff gewuchtet. Sie sollen gleich auf dem Meeresboden die Erschütterungen der Detonation in unterschiedlichen Entfernungen messen. "Das sind sogenannte Lander, die man auf den Meeresboden stellt. In diesem Fall sind sie mit Seismometern ausgestattet, wie man sie vielleicht so ähnlich von Erdbebenmessungen kennt", erklärt Karstens.

Sprengungen als letzte Option

Sprengungen sind für die Wissenschaftler nur dann eine Option, wenn eine Bergung nicht möglich ist. "Wenn die Munition geborgen wird, dann sollte sie ja bestenfalls nicht explodieren. Manchmal - das kennt ja auch von Weltkriegsbomen an Land - können die Waffen nicht sicher geborgen werden. Dann ist die Sprengung die einzige Lösung", sagt Karstens. Zur Bergung dieser Munitionsaltlasten startet im Jahr 2024 ein mit 100 Millionen Euro vom Bund gefördetes Pilotprojekt.

Hotspots in Kolberger Heide und Lübecker Bucht

Auch in der Lübecker Bucht sind viele Bomben schon so weit korrodiert, dass große Mengen TNT freiliegen. "Die Konzentration von TNT in der Ostsee insgesamt ist noch sehr niedrig und teilweise zehntausendfach unter einem kritischen Grenzwert. Wir können aber deutlich sehen, dass in munitionsbelasteten Gebieten Wolken von TNT entstehen", sagt Beck. Eine Wolke TNT ist nun gleich auch in Schönhagen zu erwarten. Die Testsprengung steht unmittelbar bevor. Ein Countdown, ein dumpfer Knall, eine Fontäne aus Wasser und dunklem Sediment: Alles läuft wie geplant.

Ergebnisse machen Hoffnung

Einige Wochen später steht Aaron Beck zufrieden im Labor in Haus 12 des Kieler Geomar-Instituts. Ein nagelneuer Sprengstoff-Messapperat hat gute Nachrichten für ihn, nachdem Beck das Gerät mit einer der Schönhagen-Proben gefüttert hat. Mehr als 99 Prozent des TNTs sind unmittelbar nach der Sprengung abgebaut. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass es bei einer solchen Detonation nahezu keinen chemischen Austritt gibt." Aus chemischer Sicht sind Sprengungen also möglich. Und was sagt der Geophysiker?

"Was wir bei unseren Messungen jetzt schon sehen, ist, dass das Signal unserer Seismometer mit größerer Entfernung stark abnimmt. Wenn wir unsere Messungen in 750 Meter Entfernung mit denen in zehn Kilometer Entfernung vergleichen, ist das Signal ungefähr um den Faktor 100 schwächer", bilanziert Karstens. Was das allerdings genau für Säugetiere wie den Schweinswal bedeutet und inwiefern man diese gefährdeten Tiere auf Basis dieser Erkenntnisse vor Sprengungen schützen kann, das müssen laut Karstens nun Meeresbiologen untersuchen.

Ein lösbares Problem

Für Beck zeigen die Ergebnisse trotzdem klar, dass das Problem der Munitionsaltlasten ein lösbares ist: "Die Munition in der Ostsee stellt jetzt gerade nicht die höchste Gefahr dar, aber es ist eines der wenigen Umweltprobleme in der Ostsee, die wir mit ganz konkreten Maßnahmen lösen können. Andere Chemikalien kann man nicht so einfach entfernen." Bleibt also nur die Frage, wie viel Zeit sich die Politik noch lassen will, denn irgendwann gibt es keine Bomben mehr in der Ostsee, sondern nur noch freiliegendes TNT. Das wäre dann ein richtig großes Problem.

