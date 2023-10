Stand: 29.10.2023 17:36 Uhr Sturmflut an der Ostsee: Alle Berichte auf einen Blick

Eine Rekordsturmflut an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste hat am 20. und 21. Oktober 2023 katastrophale Schäden angerichtet. Deiche brachen, Promenaden und Häuser wurden völlig zerstört, zahlreiche Boote sanken oder erlitten Totalschäden. Nicht nur die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk arbeiteten Tag und Nacht - Bürger des ganzen Landes beteiligten sich in einer großen Welle von Hilfsbereitschaft an den Aufräumarbeiten. Es gilt auch, die Küsten für die nächste Sturmflut zu wappnen. Berichte, Bilder, Videos: Hier erfahren Sie alles über die Jahrhundertflut.