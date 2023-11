Ostsee-Sturmflut: Etwa 200 Millionen Euro Schaden in SH Stand: 01.11.2023 16:40 Uhr Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat heute über den geplanten Wiederaufbaufonds beraten. Die Kosten dafür wollen sich Land und Kommunen teilen. Die Schadenssumme beträgt nach ersten Schätzungen des Landes rund 200 Millionen Euro. Einen Teil soll auch der Bund tragen.

Die Sturmflut hat an Schleswig-Holsteins Ostseeküste für Verwüstung gesorgt und immense Schäden verursacht. Deshalb saßen heute die Spitzen der Kommunalverbände mit der Landesregierung in Kiel an einem Tisch, um darüber zu reden, wie die Schäden des Jahrhunderthochwassers bezahlt und aufgeteilt werden sollen. Gemeinsam haben sie sich darauf verständigt, dass sich Land und Kommunen jeweils zur Hälfte an den Kosten beteiligen sollen - wobei es bei den Kommunen geplant ist, die Kosten auf alle Kommunen umzulegen. "Ich finde, das ist fair miteinander abgestimmt", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach dem Treffen. Doch auch der Bund soll mit ins Boot geholt werden.

An den Beratungen beteiligt waren neben Günther auch Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sowie Landräte, Oberbürgermeister und Mitglieder von Städteverband, Gemeindetag und Landkreistag.

Günther: Bund soll 100 Millionen Euro Wiederaufbau-Kosten übernehmen

200 Millionen Euro betragen die Schäden, die durch das Hochwasser entstanden sind. Die Summe entspricht zwar einer ersten Schätzung, ist jedoch die Größenordnung, mit der laut Land vorerst gearbeitet wird. Ministerpräsident Günther sprach von einer enorm hohen Summe - alleine im Bereich der touristischen und kommunalen Infrastruktur gebe es schätzungsweise Schäden in Höhe von fast 140 Millionen Euro, im Bereich des Küstenschutzes seien es 40 Millionen Euro.

Um die Kosten für Land und Kommunen etwas abzufedern, soll daher auch der Bund in die Pflicht genommen werden. Er soll sich vor allem an Maßnahmen zum Küstenschutz beteiligen. Ministerpräsident Günther sagte, er hoffe, dass der Bund 100 Millionen Euro, also die Hälfte, übernehmen werde. Dazu sei man mit dem Kanzleramt im Gespräch. Betont wurde auch noch einmal, dass es zudem für bereits angelaufene Küstenschutz-Sofortmaßnahmen rückwirkend eine Kostenübernahme geben soll.

Klimaveränderungen könnten weitere finanzielle Folgen für SH haben

Finanzministerin Monika Heinold sagte, die Landesregierung wolle sich jetzt Gedanken darüber machen, wie die Finanzierung für den Wiederaufbaufonds aussehen könnte. Sie blickt aber auch in die Zukunft: "Wir haben im Kabinett auch intensiv beraten, was eigentlich Klimaveränderung für Schleswig-Holstein heißt, was da alles noch auf uns zu kommt." Konkret bezieht sich die Ministerin dabei auf die Bewältigung der Klimaveränderung, die Klimaanpassungsmaßnahmen und die Schadensbeseitigung nach Stürmen oder nach Sturmfluten.

Landkreistag: "Aus kommunaler Sicht können wir zufrieden sein"

Sönke Schulz vom Landkreistag sagte, aus kommunaler Sicht könne man zufrieden sein: "Wir haben jetzt konkrete Zahlen und wir haben erste Absprachen, wie das in die Umsetzung geht. Schwerpunkt für uns ist natürlich der Wiederaufbau der kommunalen und der touristischen Infrastruktur." Dafür wurden laut Schulz Rahmenbedingungen festgelegt. Jetzt gehe es darum, schnell in die Umsetzung zu kommen.

Regierungserklärung zu konkreten Hilfen am Freitag erwartet

Laut Staatskanzlei sollen die zu erwartenden Hilfen in einer Regierungserklärung am Freitag konkretisiert werden, so eine Sprecherin. NDR Schleswig-Holstein wird die Regierungserklärung am Freitagvormittag im Video-Livestream zeigen.

Auch in den Ausschüssen des Landtages sind die Folgen der Flut heute Thema. Die Abgeordneten wollen sich von der Landesregierung darüber informieren lassen, welche Mittel bereitgestellt werden, um die Schäden zu beseitigen, und was die Erkenntnisse der Flut für den künftigen Küstenschutz an der Ostsee bedeuten.

