Zwei Verletzte nach Schüssen in Rendsburg - Polizei sucht Zeugen Stand: 05.05.2025 22:18 Uhr Nach Schüssen auf zwei Männer an einer Bushaltestelle in Rendsburg fahndet die Polizei nach den Tatverdächtigen. Für mögliche Zeugen wurde ein Hinweisportal freigeschaltet.

Am Montagnachmittag werden zwei Personen in der Schön-Klinik in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) behandelt - so weit so gewöhnlich. Doch die Klinik wird währenddessen von Beamtinnen und Beamten der Polizei bewacht. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sind die beiden Männer gegen Mittag dort erschienen. Vor Ort erzählten sie, dass sie beschossen wurden. Laut Polizei wurden die Männer verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich.

Am Abend teilte die Polizei mit, dass die Schüsse am Montagmittag gegen 12.40 Uhr an der Bushaltestelle in der Kieler Straße in Höhe der Nobiskrug-Werft abgegeben wurden. Auf der Suche nach den Tatverdächtigen bittet die Landespolizei Schleswig-Holstein um Mithilfe. Mögliche Zeugen können über diesen Link Videos, Fotos und Hinweise hochladen. Telefonische Aussagen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen

Polizei: Keine Gefahr für die Allgemeinheit

Seit Montagmittag läuft ein größerer Polizeieinsatz. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sind mehrere Streifenwagen in und um Rendsburg im Einsatz. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen die Hintergründe der Tat im persönlichen Umfeld. Gefahr für die Allgemeinheit besteht nach Polizeiangaben nicht.

Tatort in der Kieler Straße

Der mutmaßliche Tatort in der Kieler Straße ist für die Spurensicherung laut Polizei weiträumig abgesperrt. Die beiden verletzten Männer sollen von dort aus zur Klinik gekommen sein - einen Notruf vor Ort haben sie nicht abgesetzt.

