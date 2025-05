Ostseeklinik Damp: Leck in Heizölleitung sorgt für Großeinsatz Stand: 05.05.2025 18:49 Uhr Ein Leck in der Heizölleitung hat am Sonntag für Probleme in der Ostseeklinik Damp gesorgt. Das Öl verteilte sich über alle sieben Etagen der Klinik. Operationen fallen bis Dienstag aus.

In der Ostseeklinik Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden die Feuerwehren im Umkreis am Sonntagabend (4.5.) zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Laut einem Feuerwehrsprecher hat eine Heizölleitung geleckt. Das Leck befand sich im Heizungsraum im Dachgeschoss in der siebten Etage der Klinik. Von dort aus lief das Heizöl in den äußeren Teil eines Fahrstuhlschachtes und verteilte es sich über alle Stockwerke bis in das Erdgeschoss. Rund 130 Einsatzkräfte waren vor Ort - auch der spezialisierte Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Ostseeklinik Damp: Reinigungsarbeiten dauern über vier Stunden

"Sowas ist nicht alltäglich. Es ist schon sehr selten, dass im siebten Obergeschoss Flüssigkeiten gelagert werden", sagt der stellvertretende Gemeindewehrführer Stephan Schwand von der Freiwilligen Feuerwehr Damp-Dorotheenthal. Dementsprechend mussten alle Gerätschaften für die Beseitigung der Flüssigkeiten ohne Fahrstuhl ins Dachgeschoss getragen werden.

Mit einem sogenannten Flüssigkeitssauger haben die Einsatzkräfte das Heizöl aufgefangen. Mit speziellen Tüchern haben sie dann noch die Reste aufgewischt. Das Heizöl wurde in speziellen Behältern zum Abtransport aufgefangen. Der Einsatz dauerte über vier Stunden, so Schwand.

Intensivstation in Ostseeklinik war geschlossen

Während der Arbeiten musste die Klinik nicht geräumt werden. Lediglich die Intensivstation war nach Klinikangaben gestern Abend vorübergehend geschlossen - aufgrund des Feiertags befanden sich dort aber ohnehin keine Patienten, heißt es. Am Montag (5.5.) läuft der Betrieb laut einer Kliniksprecherin wieder wie gewohnt. Nur der Operationssaal ist bis Dienstag (6.5.) nicht in Betrieb. Ursache war ein technischer Defekt.

