Stand: 08.11.2023 06:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SH: Viele Apotheken bleiben heute geschlossen

In Schleswig-Holstein bleiben heute die meisten Apotheken geschlossen. Der Apothekerverband will mit der ganztägigen Schließung landesweit auf die Missstände in der Medikamentenversorgung und die schlechte Finanzierung der öffentlichen Apotheken aufmerksam machen. Demnach können viele Apothekerinnen und Apotheker ihre Beschäftigten nicht mehr angemessen bezahlen, weil ihnen Medikamente fehlen und ihnen beim Verkauf der Arzneien zu wenig Gewinn bleibt. In Schleswig-Holstein machen bis auf einige Notdienst-Apotheken alle mit. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:00 Uhr

Zwei Brände im Krankenhaus Eutin

Im Neubau des St. Elisabeth Krankenhauses Eutin im Kreis Ostholstein hat es gleich zweimal gebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers rückten Einsatzkräfte am Abend zum ersten Mal aus. Gegen kurz vor 5 Uhr gab es dann erneut ein Feuer. In beiden Fällen ist die Brandursache noch unklar. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, ermittelt die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:00 Uhr

Migration: Günther erwartet schnelle Umsetzung der Beschlüsse

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet eine zügige Umsetzung der Migrations-Beschlüsse nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das, was man unter anderem beim Thema Migration vereinbart habe, müsse so schnell wie möglich in Gesetze umgesetzt werden, so Günther. Der Bundestag berät heute darüber, wie die irreguläre Migration nach Deutschland begrenzt werden kann. Die CDU/CSU-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:00 Uhr

Schleswig-Holsteinischer Bürger- und Demokratiepreis verliehen

Der Bürgerpreis ist am Abend in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verliehen worden. In der Kategorie "U27" ging er an die Nachwuchs-Rettungsschwimmer der DLRG Schleswig-Holstein. In der Kategorie "Alltagshelden" wurden die Kieler Brustkrebssprotten ausgezeichnet. Außerdem hat die Jury zwei Vereine mit dem Demokratiepreis geehrt: KAST Neumünster ist eine Anlaufstelle für junge Menschen, die straffällig geworden sind. Der zweite Verein ist das Zentrum für Betroffene rechter Angriffe, kurz ZEBRA, in Kiel. Die Preise wurden von Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und dem Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes Oliver Stolz übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:00 Uhr

Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Unfall in Tornesch

Laut Polizei ist am Dienstagabend in Tornesch (Kreis Pinneberg) ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein parkendes Auto geprallt. Hinter dem Wagen stand ein Mann - er wurde durch den Zusammenstoß zwischen seinem Auto und einem Baum eingequetscht und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn. Warum das Auto von der Straße abgekommen ist, ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:00 Uhr

Prozess in Lübeck: Überfall auf Bäckerei

Das Landgericht Lübeck beschäftigt sich heute mit einem spektakulären Überfall auf eine Bäckerei. Vier Männer sollen im April die Produktionshalle der Bäckerei in Lübeck ausgeraubt haben. Ihre Beute: Bargeld im Wert von mehr als 217.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern gemeinschaftlichen schweren Raub unter Verwendung einer Schusswaffe vor. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:30 Uhr

Rendsburger Kanaltunnel heute und morgen gesperrt

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein reinigt den Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dafür wird heute die Ost- und am Donnerstag die Weströhre zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird dann einspurig durch die jeweils andere Röhre gelenkt. Zwei Mal an den beiden Tagen wird der Tunnel für die Auf- und Abbauarbeiten komplett gesperrt. Das heißt: Sowohl um 8.30 Uhr als auch gegen 15 Uhr ist der Tunnel für etwa eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar. Umleitungen sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:00 Uhr

FSG Werft: Mitarbeitende warten weiter auf Löhne

Bei Mitarbeitenden der Werften Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und FSG in Flensburg verzögert sich weiterhin die Auszahlung ihrer Gehälter. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat bisher nur ein Teil der Belegschaft die Oktober-Gehälter erhalten. Heute ist deswegen eine Aktion der Mitarbeitenden an den Werfttoren in Rendsburg geplant. Die IG Metall lädt zudem am Montag zu einem Runden Tisch ein. An dem sollen neben der Gewerkschaft auch das Wirtschaftsministerium, die Werft und deren Investor Lars Windhorst teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Wetter: Wolken und zum Teil Regen

Der Tag startet heute mit dichter Bewölkung in Schleswig-Holstein. Die Sonne wird sich auch am Nachmittag nicht zeigen. In manchen Regionen regnet es tagsüber immer wieder. Es ist teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf zehn Grad in Laboe (Kreis Plön) und Büsum (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2023 | 06:00 Uhr