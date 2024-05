Stand: 10.05.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Vatertag weitestgehend ruhig verlaufen

Für die Polizei ist der Himmelfahrtstag überraschend ruhig verlaufen. Die Leitstellen in Südholstein berichten von knapp 50 Einsätzen. Ausgelöst durch Ruhestörungen und viele alkoholisierte Menschen. Größere Vorfälle gab es demnach nicht. Die Polizei im Land war am Vatertag besonders an beliebten Treffpunkten präsent, um dafür zu sorgen, dass es ruhig bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 06:00 Uhr

Fehlende Finanzierung: AKN-Linie 2 wird ausgedünnt

Dem Land Schleswig-Holstein fehlt Geld für den regionalen Schienenverkehr. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass deswegen die S3 zwischen Pinneberg und Hamburg ab Dezember nicht mehr so oft fahren wird wie bisher. Jetzt hat das Vekehrsministerium mitgeteilt, dass auch der Fahrplan der AKN-Linie A2 zwischen Kaltenkirchen und Norderstedt (Kreis Segeberg) ausgedünnt wird. Die Änderungen sollen zum Fahrplanwechsel im Dezember gültig werden. Das Ministerium führt nach eigenen Angaben mit der Verkehrsbehörde in Hamburg Gespräche zu weiteren Kürzungen auf der Linie A1 zwischen Eidelstedt und Ulzburg-Süd. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

Jugendmedienfestival in Bad Segeberg am Donnerstag gestartet

Seit Donnerstag läuft das Jugendmedienfestival in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei dem Festival haben Jugendliche und junge Erwachsene jedes Jahr die Möglichkeit, in die Medienwelt einzutauchen und so mehr Verständnis für die Arbeit im Journalismus zu bekommen. Noch bis Sonntag erstellen die Jugendlichen ihre eigenen Filme, Radiosendungen und Artikel. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner des Jugendmedienfestival. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

