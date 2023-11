Schleswig-Holsteiner Bürgerpreis verliehen Stand: 07.11.2023 20:00 Uhr Zum 20. Mal haben die Sparkassen und der Landtag engagierte Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet. Sie setzen sich mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit für Menschen ein, die Hilfe benötigen.

von Moritz Mayer

Der Bürgerpreis 2023 wurde am Dienstagabend in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verliehen. Der vom Schleswig-Holsteinischen Landtag und den Sparkassen gestiftete Preis stand in diesem Jahr unter dem Motto "Miteinander. Füreinander: Hilfe, Einsatz, Zivilcourage".

Nachwuchs-Rettungsschwimmer aus Eckernförde ausgezeichnet

Mit dem Bürgerpreis wurden zwei Vereine ausgezeichnet: In der Kategorie U27 ging der Preis an das Jugend-Einsatz-Team der DLRG Eckernförde. Die Jugendlichen werden zu Rettungsschwimmern ausgebildet und bilden so den Nachwuchs der DLRG. In der Kategorie Alltagshelden wurden die Kieler Brustkrebssprotten ausgezeichnet. Das Netzwerk hilft jungen Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind.

Zudem würdigte die Jury mit dem Demokratiepreis zwei weitere Vereine, die sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder das demokratische Gemeinwohl einsetzen. Mit dem Preis wurde das KAST aus Neumünster prämiert. Der Verein arbeitet mit jungen, straffällig gewordenen Menschen. Auch das Zentrum für Betroffene rechter Angriffe (ZEBRA) aus Kiel wurde mit dem Preis geehrt. Der Verein berät die Betroffenen bei juristischen, finanziellen und psychosozialen Fragen.

"Mit Hochachtung für ihren wertvollen und wichtigen Einsatz gratulieren wir den Preisträger:innen und Nominierten 2023 ganz herzlich", gratulierte die Schirmherrin und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Zweiter Schirmherr ist der Präsident des Sparkassen- und Giroverbands, Oliver Stolz,

Gewinner und Nominierte erhalten insgesamt 32.500 Euro

Die Preise, die der Landtag und die Sparkassen aus Schleswig-Holstein vergeben, sind mit jeweils 1.500 Euro dotiert, alle Nominierten erhalten jeweils 500 Euro. Medienpartner ist NDR Schleswig-Holstein.

