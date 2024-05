Stand: 10.05.2024 09:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Polizei meldet ruhige Vatertagstouren

Polizei und Rettungsdienste sind mit dem Verlauf der Vatertagstouren vom Donnerstag zufrieden. Zwar hat es laut Polizeileitstelle einige Einsätze gegeben, dabei ging es meist um Ruhestörungen, Beleidigungen, Trunkenheitsfahrten und leichte Körperverletzungen, aber nichts Dramatisches. Größere Vorfälle gab es demnach nicht. Die Polizei bei uns im Land war am Himmelfahrtstag vor allem an beliebten Treffpunkten mit vielen Beamten unterwegs, um dafür zu sorgen, dass Vatertagsfeiern nicht aus dem Ruder laufen, unter anderem an den Badestellen in Ratzeburg, Mölln und am Menzer-Werft-Platz in Geesthacht (alle Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

Lange Staus auf den Autobahnen und Straßen an Himmelfahrt

Am Himmelfahrtstag haben Autofahrer viel Geduld mitbringen müssen, denn vor allem auf der A1 von Hamburg Richtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) staute es sich. Dort läuft seit Donnerstag und noch bis Sonntag das Surf-Festival mit insgesamt 45 Ausstellern am Südstrand. Weitere Probleme auf den Straßen, soll es nicht geben, teilt der ADAC mit. Erst am Sonntag rechnet der Automobilclub wieder mit Verkehrsbehinderungen durch den Rückreiseverkehr. Das hohe Verkehrsaufkommen spiegelt sich auch in den Übernachtungszahlen an der Ostseeküste wider. Auf Fehmarn berichtet die Tourismusagentur von Auslastungen zwischen 80 und 90 Prozent, bezogen auf die Übernachtungsgäste. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Schönböckenerstraße gesperrt

In Lübeck in der Schönböckenerstraße hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Durch die Wassermassen ist der Asphalt auf der Straße hochgekommen und mehrere Haushalte waren ohne Wasserversorgung, heißt es in den Lübecker Nachrichten. Nach Angaben der Polizei ist am Mittwochabend eine Hauptwasserleitung geplatzt. Die Fahrbahn ist dadurch beschädigt worden und der Verkehr wird einspurig an der Schadstelle vorbeigeführt. Die Ursache für den Rohrbruch ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

