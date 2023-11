Reinigungsarbeiten: Behinderungen am Rendsburger Kanaltunnel Stand: 07.11.2023 16:09 Uhr Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein reinigt den Rendsburger Kanaltunnel. Dafür wird morgen die Ost- und übermorgen die Weströhre voll gesperrt.

von Jennifer Reisloh

Während der Reinigungsarbeiten wird jeweils eine der beiden Röhren zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr gesperrt. Autofahrer können den Tunnel in dieser Zeit aber weiter nutzen. Der Verkehr wird dann einspurig durch die jeweils andere Röhre gelenkt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 40 Stundenkilometer.

Zweimal am Tag beide Röhren gesperrt

Zwei Mal an den beiden Tagen wird der Tunnel allerdings komplett gesperrt. Denn die Auf- und Abbauarbeiten dauern laut LBV jeweils rund 30 Minuten. Das heißt: Sowohl um 8.30 Uhr als auch gegen 15 Uhr ist der Tunnel für etwa eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar.

Umleitung über die A7

Die empfohlene Umleitung führt ab Rendsburg über die B203 durch Büdelsdorf zur A7, dann über die A210 sowie die B202 Richtung Rendsburg zur B77 nach Itzehoe und umgekehrt. Außerdem empfiehlt der LBV, die Kanalfähre Nobiskrug zu nutzen.

Einmal jährlich wird der Tunnel umfassend gereinigt. Dabei werden unter anderem Wände, Entwässerungseinrichtungen, Notrufnischen und Fluchttüren sowie die Überwachungstechnik gesäubert und getestet.

Weitere Sperrungen des Kanaltunnels im November

Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten wird der Kanaltunnel schon bald erneut tagsüber gesperrt: die Oströhre am 20. und 21. November, die Weströhre am 22. und 23. November. Auch in dieser Zeit wird der Verkehr einspurig durch die jeweils freie Röhre geleitet.

Außerdem werden einige Arbeiten in der Nacht vom 21. zum 22. November zwischen 21 und 5 Uhr bei einer Vollsperrung durchgeführt. Dabei werden beispielsweise die Messeinstellungen der Höhenkontrollen geprüft, das Netzwerk vermessen und die gesamte Verkehrstechnik gewartet.

