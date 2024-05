Stand: 10.05.2024 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Toter bei Feuer in Idstedt gefunden

Während der Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Idstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) haben nach Angaben der Leitstelle Helfer eine tote Person gefunden. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch unklar. Gestern früh hatte laut Feuerwehr zunächst ein Schuppen gebrannt. Die Flammen breiteten sich schnell auf das Wohnhaus aus. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden und mehr als 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 06:00 Uhr

Vatertag weitestgehend ruhig im Land

Die Polizei und Feuerwehr sind mit dem Verlauf der Vatertagstouren am Donnerstag zufrieden. Es habe laut eigener Aussage zwar zahlreiche Einsätze gegeben, aber es handelte sich meist nur um Ruhestörung oder sonstige Belästigungen. Größere Vorfälle gab es demnach nicht. Die Polizei im Land war am Vatertag besonders an beliebten Treffpunkten präsent, um dafür zu sorgen, dass es ruhig bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Der Tag beginnt wolkig. Im Süden werden sie dann von Sonne abgelöst. Im Norden bleibt es bedeckt, aber weitestgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad in Hörnum (Sylt) und 20 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 06:00 Uhr

