Stand: 10.05.2024 09:27 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Vatertag weitestgehend ruhig verlaufen

In den Kreisen Dithmarschen und Steinburg gab es am Himmelfahrtstag insgesamt 25 Einsätze mit Bezug zum Vatertag. Ein Sprecher der Polizei sagte, es habe sich um "das Übliche" gehandelt, wie betrunkene Verkehrsteilnehmer, Schlägereien, Ruhestörungen sowie Randalierer. Es habe aber keine größeren Einsätze gegeben. Die Polizei im Land war am Vatertag besonders an beliebten Treffpunkten präsent, um dafür zu sorgen, dass es ruhig bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 06:00 Uhr

Neues Finanzierungsmodell für Wasserwerk Itzehoe erfolgreich

Die Stadtwerke Itzehoe (Kreis Steinburg) haben ihr neues Finanzierungsmodell für ein neues Wasserwerk abgeschlossen. 200 private Anlegerinnen und Anleger haben laut einem Stadtwerkesprecher die sogenannten Genusscheine erworben. Die durchschnittliche Anlegesumme liegt bei rund 20.000 Euro. Man habe das Ziel erreicht, durch die privaten Anlegerinnen und Anleger fünf Millionen Euro zusammenzubekommen. Den noch fehlenden Anteil an der Gesamtinvestitionssumme von 8,5 Millionen Euro für das neue Wasserwerk würden sich die Stadtwerke nun am Kapitalmarkt besorgen. Es gebe keine Fördermittel für das Projekt. Im Spätsommer soll mit dem Bau des neuen Wasserwerks Twietberge begonnen werden, so der Stadtwerke-Sprecher weiter. Ende 2026 soll das neue Wasserwerk dann fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

Rapper aus Heide bei Deutscher Beatbox Meisterschaft 2024

Der Rapper Sam Aghtaee aus Heide (Kreis Dithmarschen) tritt bei der Deutschen Beatbox Meisterschaft 2024 in Berlin an. Er tritt unter dem Künstlernamen EATHGA auf. EATHGA ist bereits norddeutscher Meister im Beatboxen. Bei dieser Art der Musik erzeugt man nur mit Mund, Nase und Rachen einen Beat - ganz ohne Instrumente oder Gesang. Außerdem produziert EATHGA auch eigene Songs. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

Hemmingstedt: 100-jähriges Jubiläum des Ringreitvereins

In Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) feiert der Ringreitverein an diesem Wochenende sein 100-jähriges Jubiläum. Bei dieser Sportart müssen Reiterinnen und Reiter im Galopp mit einer Art Lanze Ringe einsammeln. Ringreiten ist besonders im nördlichen Schleswig-Holstein eine Traditionssportart und seit 2021 auch offiziell immaterielles Kulturerbe. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2024 | 08:30 Uhr