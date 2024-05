Stand: 10.05.2024 09:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Vatertag weitestgehend ruhig verlaufen

Die Polizei in der Region Kiel zieht eine positive Vatertagsbilanz. Es sei alles sehr ruhig verlaufen, sagte Matthias Arends von der Polizeidirektion Kiel. Im Kreis Plön gab es insgesamt 15 Meldungen wegen Ruhestörung, aber keinerlei Körperverletzungen oder Ausschreitungen. In Kiel feierten am Donnerstag rund 2.000 Menschen im Schrevenpark. Dort gab es fünf Meldungen wegen Körperverletzungen und sechs Platzverweise. Auch in Neumünster und Rendsburg-Eckernförde hat es keine größeren Vorkommnisse gegeben. Die Polizei im Land war am Vatertag besonders an beliebten Treffpunkten präsent, um dafür zu sorgen, dass es ruhig bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

91. Jahrestag der Bücherverbrennung: Mahnveranstaltung in Kiel

Anlässlich des 91. Jahrestages der Bücherverbrennung findet heute eine Mahnveranstaltung in Kiel statt. Im Kieler Literaturhaus im Schwanenweg lesen Mitglieder des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Büchern, die 1933 den Flammen zum Opfer fielen. Los geht es um 17 Uhr. Die Nationalsozialisten hatten am 10. Mai 1933 Bücher von politisch unliebsamen Autoren, vor allem von Jüdinnen und Juden, auf öffentlichen Plätzen verbrannt - auch in Kiel auf dem Wilhelmplatz. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

Möglicher Aufstieg: Holstein Kiel vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel kann am Sonnabend in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf würden die Störche als erste Fussballmannschaft Schleswig-Holsteins in die erste Liga aufsteigen. Bei einer Niederlage würde sich die Entscheidung auf den letzten Spieltag der Saison verschieben. Holstein-Verteidiger Timo Becker zum möglichen Aufstieg: "Wir haben uns das hart erarbeitet über die Jahre und der Verein auch. Und für jeden Einzelnen ist es natürlich, glaube ich, das größte Erfolgserlebnis. Was wir jetzt gerade in unserem Kader haben können." Anpfiff im Holstein-Stadion ist morgen um 20.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2024 08:30 Uhr

